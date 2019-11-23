حقوق الانسان في ذي قار: سرادق المعتصمين في ازدياد

وثقت المفوضية العليا للحقوق الإنسان، اليوم الجمعة (22 تشرين الثاني، 2019) ازدياد في عدد سرادق المعتصمين في محافظة ذي قار، فيما أشارت إلى ان التظاهرات في مركز المحافظة سلمية “عكس بعض الاقضية والنواحي”.

وقالت المفوضية في بيان، إن فريقها في ذي قار “وثق التوافد شبه اليومي للمواطنين وممثلي النقابات والاتحادات وطلبة الجامعات وابناء العشائر”، لافتاً إلى أن ” الفريق لاحظ ازدياد عدد السرادق الخاصة بالمعتصمين، مقارنة بالأيام الماضية”.

وأشار البيان، إلى “استمرار تقديم الطعام والشراب من قبل المواكب المنتشرة في ساحة الاعتصام وتواجد القوات الأمنية في محيط ساحة الاعتصام لتوفير الحماية للمتظاهرين وسيارات الدفاع المدني والإسعاف”، مضيفاً :”ويشهد لمحافظة ذي قار سلمية التظاهرات الحاصلة في مركز المحافظة، بعكس بعض الاقضية والنواحي التي شهدت حالات حرق للعديد من الاملاك العامة والخاصة ومنازل المسؤولين، كما حصل في اقضية الشطرة والرفاعي وغيرها”.