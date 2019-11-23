رونالدو خارج قائمة يوفنتوس لمواجهة أتلانتا

أعلن ماوريسيو ساري، المدير الفني ليوفنتوس، قائمة البيانكونيري استعدادًا للمباراة المقبلة أمام أتالانتا، والمقرر لها غدًا السبت، ضمن لقاءات الجولة 13 من الدوري الإيطالي.

وشهدت قائمة السيدة العجوز غياب كريستيانو رونالدو، هداف الفريق، بعد إعلان ساري بأن النجم البرتغالي سيغيب عن المباراة بنسبة 99% لاستكمال تعافيه.

وشدد ساري خلال المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة الغد، أن رونالدو سيواصل البرنامج الخاص به، كي يصبح جاهزًا بشكل كامل قبل مواجهة أتلتيكو مدريد الثلاثاء المقبل، بدوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة غياب أليكس ساندرو، الظهير الأيسر، بعد إصابته خلال مشاركته رفقة منتخب البرازيل في الفترة الدولية.

وجاءت قائمة يوفنتوس كالتالي:

في حراسة المرمى: تشيزني – بنسوليو – بوفون.

خط الدفاع: دي تشيليو – دي ليخت – دانيلو – بونوتشي – روجاني – ديميرال.

في خط الوسط: بيانيتش – خضيرة – رامزي – ماتويدي – إيمري تشان – بنتانكور.

في الهجوم: ديبالا – دوجلاس كوستا – كوادرادو – هيجواين – بيرنارديسكي