في ديالى.. شحة كبيرة في انتاج سيد التمور

كشف عضو مجلس ناحية مندلي، في محافظة ديالى، عن شحة كبيرة في انتاج نوعية التمور المعروفة بالقرنفل الاسود النادرة.

وقال حيدر المندلاوي، في حديث إن “انتاج التمور المعروفة بالقرنفل الاسود النادرة في بساتين مندلي كان شحيحا للغاية للموسم الحالي، على العكس من العام الماضي”، مبيناً أن “اغلب انصاف أنواع التمور شهدت تراجعا في الإنتاج للسنة الحالية”.

واضاف المندلاوي، ان “سيد التمور العراقية والذي يعد من الاصناف النادرة، يبلغ سعر الكيلوغرام منه الآن 20 ألف دينار، وهو في تصاعد مستمر”.

واشار عضو مجلس مندلي، الى ان “الناحية وبعض المناطق القريبة منها تشتهر تحديدا بوجود نخيل القرنفل الاسود ولكنها بأعداد محدودة جدا، فيما تصل أسعار الفسائل في بعض الاحيان الى أكثر من نصف مليون للفسيلة الواحدة”.