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في زيارة غير معلنة.. نائب ترامب في بغداد

وصل نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة غير معلنة.

وأفادت مصادر اعلامية، أن بنس سيتفقد خلال الزيارة، القوات الأمريكية المتواجدة في قاعدة عين الأسد (غرب العراق).

تأتي هذه الزيارة في وقت تشهد فيه بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، تظاهرات عارمة انطلقت منذ الـ 25 من اكتوبر/ تشرين الأول الماضي تخللتها مصادمات مع القوات الأمنية، أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص في صفوف الطرفين، وإصابة الآلاف.

وتعد التظاهرات الاخيرة في البلاد، امتداداً للتظاهرة التي انطلقت مطلع اكتوبر/ تشرين الأول الماضي، للمطالبة بإجراء إصلاحات دستورية ووزارية، وتوفير فرص عمل، وإلغاء المحاصصة، والكشف عن المتسبب بقتل المتظاهرين.

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