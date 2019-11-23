قصة قصيرة جداً

بقلم: فخري مشكور

دخلت عاهرة حامل الى بيتهم… ولدت بنتاً أسمتها (طبقة سياسية)… هاجوا على بنت الزنى وسكتوا عن الزانية…وهي الان حامل

للقصة بقية… لا يعرفها الهائجون….تعرفها الزانية