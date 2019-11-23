قصة قصيرة جداً
بقلم: فخري مشكور
دخلت عاهرة حامل الى بيتهم… ولدت بنتاً أسمتها (طبقة سياسية)… هاجوا على بنت الزنى وسكتوا عن الزانية…وهي الان حامل
للقصة بقية… لا يعرفها الهائجون….تعرفها الزانية
قصة قصيرة جداً
بقلم: فخري مشكور
دخلت عاهرة حامل الى بيتهم… ولدت بنتاً أسمتها (طبقة سياسية)… هاجوا على بنت الزنى وسكتوا عن الزانية…وهي الان حامل
للقصة بقية… لا يعرفها الهائجون….تعرفها الزانية
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