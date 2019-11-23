(كيف ايد السستاني المتظاهرين)؟ الشيعة (بحاجة لقائد كبن راشد) والفرق بين الخليجي والصدري

بسم الله الرحمن الرحيم

السستاني بلا زحمة شلون ايد المتظاهرين؟؟

مثلا ارسل لهم مدد الاهي؟ ارسل لهم (فتوى كالكفائي..للجهاد ضد الفاسدين..وضد من يقتل المتظاهرين الشيعة العرب العزل بوسط وجنوب بالرصاص الحي والدخانيات والاغتيالات والاعتقالات والخطف)؟ ؟ مثلا خصص جزء من (الخمس الذي يتم خمطه من قبل المعممين.. ليخصص لمستحقيها من المتظاهرين من شهداءهم ومعوقيهم.. هل ارسل ابنه محمد رضا السستاني مثلا ليعتصم بالتحرير ببغداد؟؟ )؟

شو خطب المرجعية للسستاني الايراني الاجنبي عن العراق.. هي لخدمة النظام السياسي.. وطوق نجاة للكتل السياسية الفاسدة الحاكمة.. وخطب المرجعية هي تخدير للشارع الشيعي العربي.. وخطب المرجعية هي (وضع خط احمر لحماية النظام السياسي ببدعة الاصلاح والتاكيد على سلمية التظاهرات.. ) لخوف المرجعية من (ثورة شعبية مسلحة تسقط النظام السياسي الفاسد القابع بالخضراء الموالي لدولته ايران، والذي يتحصن فيه كتل سياسية من وحي مرجعيات النجف وقم؟؟كحزب الدعوة والمجلس والتيار الصدري والفضيلة والعصائب.. الخ)..السستاني الايراني لا امان له..

وكذلك لنكن واقعيين.. ازمة منطقة العراق انه ليس بلد موحد يراد تقسيمه.. بل مقسم يراد توحيده قسرا.. وصدقوني اذا لم نحل ازمة المكونات بالفدراليات الثلاث.. فلا حل سوف ينفع للعراق

العلمانية والليبرالية والمدنية تاتي بعد طمئنة المكونات القومية والمذهبية على نفسها بمنطقة اكثريتها..لا تستطيع ان تتعامل مع مستفز طائفيا او قوميا.. بشكل علماني او ليبرالي او مدني.

ونسال:

الشيعة العرب.. هل يحتاجون (قائد كالشيخ محمد بن زايد ).. لو (طركاعة كمقتدى الصدر اللبناني الاصل)؟

فقارنوا بين (الاثنين) .. انظروا لمدينة الثورة وفقرها.. التي يتحكم بها بالقوة المسلحة (التيار الصدري).. وبين مدن الخليج كدبي وابو ظبي بظل حكم الشيخ محمد بن راشد..

انظروا كيف ان الشيخ محمد بن راشد كيف يفخر بنهوض دبي وعمرانها.. فمباذا يفخر مقتدى الصدر ؟؟ ماذا قدم للشيعة العرب ؟؟ لو خابصين (ال الصدر الكرام؟؟ وما ادري يعني شيعة العراق ليسو كرام)؟؟ انظروا للرفاهية التي يعيشها الشعب الخليجي السني بظل حكم شيوخهم

وانظر للخزي والفقر والفساد المرعب الذي يعيشه الشيعة العرب بظل حجج الاسلام والمسلمين وايات الله العظمى والسادة الخنفشاريين كقمتدى الصدر اللبناني الاصل ومحمد رضا السستاني الايراني وعمار الحكيم الايراني الاصل ايضا..

ونضع هنا .. الفرق بين (الخليجي) و (الصدري(:

فالخليجي اراد ان يجعل مدنه مرفهة كمدن امريكا ..فتعاون مع الامريكان..اما الصدري اراد ان مدن العراق كمدينة الثورة.. رثة.. حتى يسرقها المسؤول الصدري.. ويترك الشيعة العرب فقراء تحت خط الفقر..انا لا انتظر من (امريكا) رعاها الله..ان تعطيني ما اعطته للخليج..(لان اؤمن بان دول الخليج هي ارادات النهوض بنفسها.. وعرفت بان ذلك يتحقق مع امريكا..وليس مع روسيا والصين وايران ومصر ..محاور الشرق بالشرق الاوسط بالعقود الماضية ولحد الان..).

اني اعشق امريكا.. لاني محب (للشيعة العرب) واعشقهم.. واتمنى لهم ان يدخلون امريكا وولاياتها الراقية كتكساس وكلفورنيا وغيرها.. بدون فيزه.. وان يدخل ابناءهم افضل الجامعات الامريكية.. وان يكون بمقدورهم شراء السلع الامريكية الفارهة..وان ينهضون بقطاعاتهم الصناعية والزراعية والخدمية والطاقة بشركات امريكية عالمية..

وكل ذلك (ايران لو ادك راسه بمليون حايط لن تعطيه لنا.. لان فاقد الشيء لا يعطيه).. فخليه تعطيه للايرانيين الذين اغلبهم تحت خطالفقر. .وبعد ذلك خلي تعطيه للعراقيين..

واني ادرك بان التيار الصدري.. عبدة امون (مقتدى الصدر) اللبناني الاصل.. سرقوا اموال العراق بعدة وزارات استلمها الصدريين نيابة عن مقتدى وسرقوها.. ومنها البلديات ليغرق العراق لسنوات بالمياه الامطار.. وساهموا بتخريب الصناعة والاسكان التي لسنوات يستلمها الصدريين سلبا وسرقة وفسادا.. وهذا لا يشك فيه احد.. المؤكد ان الجبل الشاهق هو جبل الاخلاق والقيم والنزاهة.. وهذا ما لم نجده عند الصدريين ومقتدى لسنوات.. (شخبار طائرة الصدر الخاصة ؟؟ وسياراته المرفهة وارتال حماياته) من اين له هذا؟؟ زين هومقتدى الصدر ماذا يعمل حتى يعيش وكلنا نعلم هو (عاطل عن العمل) والمضحك هو من اثرياء العراق بالحرام والفساد

ووالله على ما اقول شهيد:

لم اجد اكثر من الفاسد اطمئنانا .. بالعراق.. بتحركاته وسرقاته وعلاقاته الجنسية الحرام وايفاداته وسفراته جولاته..ومواخيره الحمراء ..لانه يعلم لا يوجد احد يستهدفه بفوهة بنقدية لفساده..استهدف العراقي لهويته المذهبية.. بالحرب الطائفية استهدف العراقي لهويته القومية.. استهدف العراقي لهويته الدينية..كما حصل ضد اليزيديين والمسيحيين والعلي الاهية

استهدف البعثيين وصدام..لدكتاتوريتهم..الا الفاسدين والفساد الحاكمين بالعراق اليوم.. لم نجد اي تشكيل مسلح او تنظيم سياسي مسلح يستهدفهم ببيوتهم ودوائرهم ومواخيرهم؟عود ليش؟

ولمن يسال .. هل يعني السعي لاسقاط النظام الفاسد بالخضراء.. هو استهداف لمليشية الحشد؟؟الجواب نعم..لان مليشة الحشد احزابها بالعملية السياسية الفاسدة وهم اصبحوا من الملتي مليارديرية بالحرام..ومن اركان الفساد والافساد بالعملية السياسية ايضا..

وننبه.. ليس (المتظاهرين يحددون..ان التظاهرات سلمية من عدمها)..بل (الطرف المقابل.. هو من يحدد ذلك):

– فاذا الطرف الاخر يقمع ويسحق التظاهرات بالقناصين والقنابل الدخانية القاتلة التي تخترق الجماجم .. والخطف والتعذيب والاغتيالات.. الخ من وسائل القمع..فلا تتعجب ان التظاهرات تتحول الى (عمليات مسلحة عسكرية ضد النظام السياسي الفاسد ومفسديه).. المدنيين والعسكريين معا..

– اذا الطرف الاخر لم يقمع التظاهرات وتعامل معها بسلمية.. ولبى مطالب التظاهرات الجذرية ..عندها ستستمر سلمية، اليس كذلك؟؟

ولمتى المرجعية (العجمية) بالنجف.. تصر على بقاء المتظاهرين بلا (انياب ولا مخالب).. وتؤكد على (السلمية):

فالمرجعية هدفها من السلمية لمعرفتها بان اي مخالب تصبح للمتظاهرين وبالتالي للشارع الشيعي العربي بوسط وجنوب (ضد النظام السياسي الفاسد بالخضراء التي تحكمها كتل سياسية من وحي مرجعيات النجف كالدعوة والمجلس والتيار الصدري والفضيلة..الخ).. يعني بالضرورة (فقدان المرجعية العجمية وابناءهم وصباياهم.. لامتيازات مالية هائلة يسرقونها بالحرام عبر الكتل السياسية الاسلامية الموالية لايران ومن وحي مرجعيات النجف وقم).. فاللشيعة العرب لا خلاص لكم الا باقليم وسط وجنوب ارض الرافدين.. جعل مدينة النجف دولة كالفتيكان.. وبالتالي تقويض نفوذ ايران والسنة معا ..

ونسال :لماذا بزمن صدام..خرجت حركات عسكرية ضد الدكتاتورية..ولكن اليوم.. لم تخرج اي حركات عسكرية ضد الفاسدين والفساد.. فالنظام السياسي الفاسد الحالي (لديه مخالب قاسية دموية)..واعداء الفساد ومنهم المتظاهرين.. (بلا مخالب).. ويضحك عليهم بالسلمية ليبقون ضعفاء..

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واخير يتأكد للشيعة العرب..بمنطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم