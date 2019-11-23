مانشستر سيتي يواجه تشيلسي في قمة نارية

يحلّ فريق تشيلسي ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق مانشستر سيتي، اليوم السبت، في إطار مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنكليزي الممتاز، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب ” الإتحاد ” .

ويتصدر ليفربول الدوري الإنكليزي برصيد 34 نقطة وبفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي ثانياً وتشيلسي ثالثاً اللذان يملكان 26 نقطة، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الرابع برصيد 25 نقطة .

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة:

ايدرسون

ميندي – فرناندينيو – ستونز – ووكر

سيلفا – رودريجو – دي بروين

سترلينج – أجويرو – محرز

تشكيلة تشيلسي المتوقعة:

كيبا

ايمرسون – زوما – توموري – ازبيليكويتا

كوفاسيتش – جورجينيو – كانتي

ماونت – أبراهام – ويليان