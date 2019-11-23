محافظ النجف يصدر 6 قرارات اصلاحية في المحافظة

أصدر محافظ النجف لؤي الياسري، الجمعة، 6 قرارات اصلاحية، بينها تغيير 8 مدراء دوائر وبعض رؤساء الوحدات الادارية في المحافظة.

وقال المحافظ في بيان، “عقدنا عدة اجتماعات مكثفة ومهنية لتقييم عمل مدراء الدوائر جميعا في المركز والاقضية والنواحي بكل مفاصلها وصولا لمدراء الاقسام فقد اتخذنا قرارا بتغيير 8 مدراء دوائر وبعض رؤساء الوحدات الادارية وسيتم الاعلان الرسمي والاسماء عن التغيرات الكاملة للمشمولين بالتغير كموعد اقصاه يوم 27 – 12 – 2019 من الشهر المقبل”.

وأضاف، “وجهنا فتح التحقيق بملف الكامرات بالمحافظة واحالته للنزاهة، وتوجية مديرية التربية فورا بمحاسبة وجرد اسماء المدارس الاهلية بالمحافظة التي حققت نسب متدنيا 30%؜ نزولا واتخاذ الاجراءات المناسبة بحقها”.

وتابع، “أيقاف منح الاجازات الاستثمارية في الوقت الحاضر والزام هيئة الاستثمار بسحب المشاريع الاستثمارية المتلكئة والمشاريع الاستثمارية التي لم يباشر بها، مع التأكيد على أيقاف التاجير بالمساطحة او الاستثمار للمناطق الخضراء وسحب المتلكى منها، وأعادة النظر بالفرص الاستثمارية الممنوحة سابقا وفي كل القاطاعات وأتخاذ الاجرءات القانونية بحق المستثمرين المخالفين للضوابط”.

ووجه المحافظ، بـ “تشكيل لجان تدقيق فورية ومهنية لاعداد العاملين فعلا بقطاع التنظيفات والزراعة في مؤسسات البلدية ومطابقتها مع قوائم صرف الرواتب”.