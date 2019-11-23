محمود الربيعي عدم اعدام الذباحين جانب من اهدار الثروة بالعراق

نعيم الهاشمي الخفاجي

الشكر للاخ الاستاذ محمود الربيعي قال كلمة الحق أن رئاسة الجمهورية لم تصادق على اعدام الذباحين ووجود الأعداد الكبيرة من الذباحين ايضا يثقل كاهل الميزانية العراقية، شاهدنا ذلك عبر قناة الميادين، ايضا كانت معه ناطقة من تحالف الثرثار حيدر عبادي وياسبحان الله بنت مظفر تكلمت بكلام يكشف تفاهة الثرثار حيدر عبادي وتحالف المرتزقة، اقولها وبصراحة هذه التحالفات دليل على فشلهم الحزبي عجزوا عن كسب المواطنين لحزبهم المتهالك لذلك استخدموا المال والتزوير وقانون الانتخابات الظالم لكي يبقون بمناصبهم، لولا جماهير عامة وفقراء الشيعة لتم سحل حيدر ونوري من قبل وزرائهم البعثية الذين وهبوهم المناصب، لدينا جماهير مضحية لكن لدينا ساسة موتورون، أطالب الاخ محمود الربيعي المتحدث في اسم العصائب تبني مطلب تنفيذ احكام الإعدامات بحق الذباحين، للظاهر أغلب الساسة ومرتزقتهم من الكتاب والمحللين الشيعة التابعون لتلك الأحزاب فقدوا شهامتهم وانسانيتهم وللاسف لم نسمع أحد منهم طالب بتنفيذ احكام الإعدامات بحق الذباحين القتلة، وحتى مظاهرات اليوم ايضا لم نسمع مطالب في اعدام الذباحين وطرد البعثيين الانجاس واستبدالهم بعناصر صالحة، لم اعرف سر هذا الصمت؟ هل جبن أم خناثة؟ ام ديوثية؟ بكل الاحوال الشكر الجزيل للاعلامي الاستاذ محمود الربيعي ونطالبه في تكرير مطالب تنفيذ اعدام الذباحين فهذاا المطلب يفترض يكون المطلب رقم واحد في عملية إصلاح العملية السياسية.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.