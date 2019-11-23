هل تنتهي ظاهرة الفصول الأربعة بسبب ظاهرة التغير المناخي؟

من غابات دبّين في الأردن تنطلق حلقة خاصة من بي بي سي إكسترا لإلقاء الضوء على مخاطر التغير المناخي وتبعاته على المنطقة العربية والعالم.

حذرت الأمم المتحدة من ارتفاع معدل الحرارة بالعالم، متوقعة أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستكون الأكثر تأثراً بهذا الارتفاع وبالتالي الأكثر تضرراً.

فهل بدأت تبعات التغير المناخي في الظهور في الدول العربية؟ وما هي هذه المظاهر وكيف تؤثر على مستقبلنا ومستقبل الأجيال المقبلة؟ وماذا يجب علينا فعله لنخفف ونقلل من أضرار الاحتباس الحراري؟ هل تنتهي ظاهرة الفصول الأربعة كما نعرفها بسبب ظاهرة التغير المناخي؟

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل يوم ثلاثاء وخميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش.