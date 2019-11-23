واخيرا عرفتم من يحمي الحرامية وسراق المال العام ….؟؟؟؟

يعكوب ابونا

يدعي البرلمان وهئية النزاهة بانهم قدموا دفعه اولى من قضايا الفساد بحدود 13 الف قضية فساد لموظفين ومسؤولين بالحكومة العراقية ؟؟ نتساءل فقط اين كانت هذه الملفات ،؟؟ واما ان تظهرفجأة بهذا الوقت وترفع للقضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق هؤلاء ،؟؟ مسألة فيهاا نظر ؟؟

لانه لايعقل بان 13 الف قضية فساد اكتملت تحقيقاتها خلال ايام لتكون مهيئأة للحسم القضائي ؟؟ ام انها كانت هي الاخرى مركونه على الدرج لغرض مساومة اصحابها ؟؟ ام انها قدمت ليكونوا اصحابها كبش فداء للحرامية والحيتان الكبار ؟؟ نذكر بان نوري المالكي قال في البرلمان بانه لديه المئات من الملفات بحق الكثيرين من المسؤولين سوف تفتح في الوقت المطلوب ؟؟ لا ندري يا نوري المالكي الم ياتي الوقت لكي تقدمها الى القضاء للنظر فيها وفق القانون ؟ ام انك لا زالت تتوقع وتستطيع ان تساوم عليها ؟؟ اتعلم يانوري المالكي المعتوه بان عملك هذا يخالف احكام قانون العقوبات وتحاكم على فعلتك هذه؟؟

فالمطلوب من الادعاء العام والنزاهة ان كانت فعلا نزيهه وهذا ما اشك به ان يتحركوا ويطالبوا نوري المالكي بتلك الملفات ويحال الى التحقيق بجريمة اخفاء المعلومات عن مجرمين وفاسدين .؟؟

نحن نعلم جيدا بان بعد سقوط الدولة العراقية في 2003 وقع البلد بيد حفنة من المرتزقه والانتهازيين والمنافقين خونه وعملاء ومأجورين ليكونوا قادة لكتل وتيارات واحزاب دينية اسلامية سنية وشيعيه ، تقاسموا السلطة بينهم لتحقيق اطماعهم الدنيئة اكثرمن 16 عاماً، جعلوا بلدنا الذي كان اجمل بلد الى اسوأ وأفقر وافسد واخطربلد لا أمن ولا أمان ، وقادته يضرب بهم المثل بفسادهم وسرقاتهم للمال العام والسحت الحرام …

فكانت انتفاضة العراقيين السلمية كرد فعل لسياسة هؤلاء الحرامية لاعادة حكم الشعب للشعب لبناء مستقبل ابنائه بامن سلام ورخاء .. الا ان هؤلاء المجرمين قابلوا تلك الانتفاضة السلمية باشكال مختلف من الاسلحة والذخيرة وصلت الى حد استعمال السلاح الحي ضد المنتفضين الثوار، فجعلوا من انتفاضة الشعب ثورة شعبية عارمة وسلمية ، لان هدفهم كان سعيهم الى جر المتظاهرين والثوار الى مجابهه مسلحة ليبرروا بها اعمالهم القمعية بقتل المتظاهرين بحجة انهم يقاومون الحكومة واجهزتها الامنية ..

الا ان حكمة المنتفضون ان يمنع استعمال اي سلاح وان تستمرالثورة بيضاء سلمية ، رغم ان الحكومة جعلتها ثورة دم عندما قتلت وتقتل الشباب بعمر الزهور جاوزعددهم لحد الان اكثر خمسمائة شهيد. بالاضافة الى اكثر من عشرين الف جريح . والاف المعتقلين والاف من المخطوفين على يد جهات يدعي وزير الدفاع الارعن بان هناك جهة ثالثة تقوم بقتل وخطف الثوار …من هي تلك الجهة التي دخلت على خط قمع الثورة ؟؟ اليسوا ملشيات السلطة وزبانيتهم وخونة الشعب ؟؟

رغم ان نداء الثوار واضح وصريح بان لا بديل الى تحقيق مطاليبهم برد اعتبار الشهداء الذين سقطوا على يد الطغمة الفاسدة في ساحات التظاهر، الا بسقوط الحكومة ومحاسبة رموز السلطة منذ 2003 لما اكتسبوه وسرقوه من مال عام ، وهذا لايمكن ان يتم الا بسقوط النظام الفاسد برمته الذي اسسوا له الاحزاب والتيارات والكتل الاسلامية سنة وشيعة الذين استحوذوا على السلطة ، واوصلوا البلد الى هذا الدرك من التخلف والمعاناة الاقتصادية والصحية والاجتماعية والفكرية والثقافية والنفسية …

ومع ذلك وبدون خجل يجتمع 12 تحالف وكتلة سياسية، مساء الاثنين الماضي في بيت الحكيم الفاسد الذي اغتصبه من املاك الشعب واستولى عليه بدون وجه حق . فهؤلاء الذين حضروا وخاصة رئيس الجمهورية لم يخجل ان يجتمع بذلك البيت ؟؟ وهويعرف بان صاحبه قد سرقه من الشعب ؟ الم يسأل عنه قبل ان يدخله ؟؟؟..

فاي اصلاح هؤلاء المجتمعون يتحدثون عليه ؟؟ وبصراحة سوف لا اتطرق الى وثيقة الذي اصدروها وسموها وثيقة الشرف ،؟؟ لانني اعرف الشريف لا يحتاج الى ان يدعى الشرف ، لانه يعرف نفسه واما العاهرون والساقطون دائما يتحدثون عن الشرف لانهم لايملكونه ،؟؟ لان لو كان لهم شرف لما كانوا السبب بما اوصلوا اليه الشعب العراقي ،؟؟ واما ان يوافقوا ويقدموا الاف من اتباعهم للتحقيق لذر الرماد بعيون ، المنتفضين ..؟؟

لايا أيها الجهلاء العراقيون صغارا وكبارا يعرفون بانكم انتم الحيتان الكبار وانتم من كنتم تسيرون وتحمون هؤلاء الحرامية واللصوص في الوزارات والدوائر والمحافظات التي قسمتموها بينكم وفق المحاصصة ، .فاي اصلاح يمكن ان تقدموه انتم .؟؟ ولكن انني واثق بان الثوار بالمرصاد لكم ولتصرفاتكم فالاصلاح الوحيد المطلوب منكم وانتم هوان تقدموا انفسكم للعدالة ويتم التحقيق بحقكم لينال كل منكم جزاءه العادل بالبراءة اوالاتهام ؟؟ وهذا سوف ينهى الانتفاضه ويحقق للمنتفضيين مطلبهم ، لانه سيكون مدخل للتطبيق العدالة وسيادة القانون . ..

المشاركين بالاجتماع وهم ” تحالف الفتح، وتحالف النصر ودولة القانون وتحالف القوى العراقية والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وتيار الحكمة وائتلاف الوطنية وجبهة الانقاذ والتنمية وكتلة العطاء الوطني وكتلة العقد الوطني والجبهة التركمانية ..”” …

عاش العـــــــــــــــــــــــــــــراق

والموت للخونه المأجورين ..؟؟

المجد والخلود لشهداء شعبنا…

يعكوب ابونا ……………….. 22 \11 \ 2019