وفد رفيع من حكومة اقليم كوردستان يزور بغداد للقاء عبد المهدي و وزيرين

من المقرر ان يزور وفد رفيع المستوى من حكومة اقليم كوردستان يوم السبت العاصمة الاتحادية بغداد لمناقشة مسألة النفط، والموازنة المالية للعام المقبل اضافة الى ملفات اخرى.

وبحسب المعلومات المتوفرة فان وفد حكومة الاقليم سيزور بغداد غدا ويجتمع مع رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، و وزير النفط ثامر الغضبان، و وزير المالية فؤاد حسين وسيناقشون مسألة النفط والغاز والموازنة العامة.

ويتألف وفد حكومة الاقليم من: وزير المالية والاقتصاد آوات الشيخ جناب، و وزير الاقليم خالد شواني، و رئيس ديوان مجلس الوزراء اوميد صباح، و سكرتير مجلس وزراء الاقليم آمانج رحيم.

وكان وزير النفط العراقي قد قال في وقت سابق ان إقليم كوردستان، قد يبدأ تسليم 250 ألف برميل يوميا من النفط إلى الحكومة الاتحادية في بغداد بحلول أوائل 2020.

وقال الوزير ثامر الغضبان إن النفط سيُسلم إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) التي ستقوم بتصديره عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان التركي.

وكان من المفترض أن تبدأ عمليات التسليم بموجب اتفاق جرى التوصل إليه قبل عامين.

وقال الوزير لتلفزيون العهد المحلي ”حكومة الإقليم تلتزم بتسليم ما لا يقل عن 250 ألف برميل يوميا إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) لكي تقوم ببيعها في جيهان بتركيا… والموارد (العوائد) شأنها شأن الموارد الأخرى… تأتي إلى الموازنة“ الاتحادية.

وأضاف أن الإقليم أنتج 440 ألف برميل يوميا الشهر الماضي.

وتحسنت العلاقات مع تغيير حكومتي بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وفي إطار ميزانيتي 2018 و2019، اتفق إقليم كوردستان على إرسال 250 ألف برميل يوميا إلى السلطات الاتحادية مقابل سداد بغداد لرواتب الموظفين الحكوميين.

وقال الوزير ”قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 واضح كل الوضوح بشأن الحقوق والالتزامات على الطرفين، الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم“ مضيفا أن الكورد لم يرسلوا أي نفط حتى الآن.

وقال إن هذا قد يتغير في 2020 وإنه أبلغ مسؤولين في سومو بأن ”يهيئوا أنفسهم لاستلام 250 ألف برميل يوميا اعتبارا من بداية السنة القادمة لأن هذا هو ما أفهمه لحد الآن من تفاهمات“.

وقال إن وفدا من وزراء الإقليم من المقرر أن يصل إلى بغداد يوم الأحد لمناقشة مواضيع الموازنة.