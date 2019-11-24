إتحاد ادباء كربلاء ينظم وقفة تضامنية ومسيرة مساندة للتظاهرات السلمية

كربلاء/ صوت العراق/ فراس الكرباسي:

تحت شعار (نتظاهر من أجل الوطن ومستقبل أبنائه) نظم اتحاد ادباء وكتاب كربلاء وقفة تضامنية ومسيرة مؤيدة لمطالب المتظاهرين السلميين.

وقال أمين شؤون العلاقات والإعلام للاتحاد الدكتور عمار الياسري: على خطى الأصوات الهادرة في ساحات التغيير وعرفاناً ووفاء لدماء شهداء انتفاضة تشرين، أقام اتحاد الأدباء والكتاب في كربلاء المقدسة، وقفة تضامنية في باحة المكتبة المركزية قرأت فيها سورة الفاتحة ترحماً على أرواح الشهداء.

واضاف الياسري: انطلق أدباء وكتاب كربلاء بعد الوقفة التضامنية في مسيرة موحدة نحو ساحة التظاهر (ساحة الحرية) حيث استقبتلهم جموع المتظاهرين بالود والترحاب وأقام الادباء أمسيتهم الشعرية (قصائد لشهداء تشرين) التي تغنت بدماء الشهداء وصولات المتظاهرين المطالبة بالاصلاح السياسي والعدالة الاجتماعية والقضاء على الفساد.

وتابع الياسري: تضمنت الأمسية التي قدمها بحماسة الشاعر صلاح السيلاوي كلمات شامخة للشاعر عمار المسعودي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق والباحث حسن عبيد عيسى وقصائد أخرى للشعراء عبد الحسين الدعمي وحاتم عباس بصيلة وسعد السمرمد ومصطفى الركابي وايوب يوسف، كما قدم الفنان الدكتور علي الشيباني مشهدا مسرحيا عن قصيدة للشاعر مظفر النواب وقد لاقت القصائد والكلمات والمشاركات تفاعلاً كبيراً من الجماهير بحماسة وشموخ ليختتم الشاعر السيلاوي الفعالية بوعد قطعه أدباء كربلاء على أنفسهم بالاستمرار في المظاهرات السلمية وديمومة هذه الاماسي والمشاركات الأخرى في ساحة الحرية حتى تحقيق المطالب المشروعة لأبناء الشعب العراقي./انتهى.