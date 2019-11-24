اردوغان والشمال السوري كقصة احدب نوتردام،

نعيم الهاشمي الخفاجي

اردوغان ارسل ١٠٠٠ مواطن وعناصر من التنظيمات الإرهابية إلى مدينة تل أبيض التابعة لمحافظة الرقة السورية لتغير الديمغرافية القومية في المدينة ذات الأكثرية الكردية لكن بكل الاحوال المواطنين الذين قدموا هذا اليوم لمدينة تل أبيض هم من أبناء ريف حلب الشمالي وريف دمشق من العصابات الارهابية التي رفضت المصالحة في دمشق ونقلت إلى ادلب وشمال حلب بكل الاحوال هم مواطنون سوريون ولم يجني اردوغان شيئا من الأرض السورية أن طال الزمان ام قصر وقضية طمع اردوغان وترمب بالأرض السورية ينطبق عليهم قصة العاشق احدب نتوردام المنبوذ بسبب وضعه الخلقي والمادي الذي تمنى أن يتزوج من ملكة الجمال وهو احدب وشكله مشوه خلقيا ولايملك مال ولاسخام

قصة للعاشقين للفاشلين والغزاة الارض والبترول السوري عصي عليكم

نبذة عن رواية أحدب نوتردام تدور أحداث الرواية في كاتدرائية نوتردام في باريس يربي قس الكنيسة “الدوم كلود فلورو” طفل أحدب قبيح يدعى “كوازيمودو”، يقدم الكاتب من خلاله شخصية خيالية تحمل من قبح المظهر ما لم يحمله أحد قبلها ولن يحمله أحد بعدها، لكنها تحمل من الجمال الداخلي الكثير. يقوم القس بتدريب “كوازيمودو” على قرع أجراس الكنيسة، ويبقيه دومًا في الكنيسة ولا يسمح له بالخروج حتى لا يرعب الناس في الخارج، لكن في أحد الأيام يتم اختيار الأحدب ليكون زعيم المهرجين في احتفال المهرجين الذي يقام في باريس، تظهر في الاحتفال الراقصة الغجرية “أزميرالد” التي يحاول القس إغوائها واقناعها بحبه لها، تدور الكثير من الأحداث ويقع الأحدب أيضًا في حب هذه الراقصة الجميلة لتبدأ الرواية برمزيتها في سرد الصراع الإنساني ونبش معاناة المحرومين. بلقاء القبح الخارجي الذي يحمل بداخله النبل الأخلاقي والجمال الإنساني والمتمثل بشخصية كوازيمودو بالراقصة الغجرية أزميرالد واستعداده للتضحية من أجلها، يبين الكاتب إيمانه بأن الجسد وإن فنى فإن الصفات الإنسانية تبقى ولا يمكن إخفاء جمالها، الانعزال الذي عاشه الأحدب يمثل رفض المجتمع لأي اختلاف أو عاهة ونبذها، ويمكن أن يتسع التأويل ليتعدى رفض المجتمع للاختلاف الجسدي وإنما ليشمل الاختلاف الفكري. استطاع هوغو أن يصل بروايته إلى أعلى مستويات الوصف وأن يقف فيها ضد الظلم والحرمان، ليثبت أن القوة تجتمع في يد الأحدب، المشوه جسديًا بنظر الآخرين، لكنه مكتمل تمامًا من الداخل لينتصر على آفة الظلم السائدة.

اقتباسات من رواية أحدب نوتردام

الثابت أن النفس تتشوه حين تكون في جسد ناقص. أنا أعلم أنك تتألمين. وأعلم أن الظلام هنا يعمي عينيك ولكني لا أشك في أن بصيصاً من النور لا يزال يضيء أعماق نفسك. أما أنا فانني أحمل بين جنبي سجناً أشد من هذا السجن ظلاماً وبرودة. وعلى الرغم من هذه البشاعة الصارخة، والدمامة المنقطعة النظير، فقد كانت تبدو على هذا المخلوق العجيب علامات القوة والخفة والشجاعة، وهو شذوذ على النظرية المألوفة التي تقول بأن القوة كالجمال، لا تنتج إلا عن تناسب الأعضاء.

نسأل الله لمن تنطبق عليه هذه المواصفات أن يفرج عنه الله سبحانه وتعالى، وليعلم اردوغان وممن هم على شاكلته الارض والبترول السوري الجميع عيونهم ترنو تجاهه لكن حالهم حال هذا الاحدب البائس لم ولن يقبضون شيئا تبقى سوريا دولة مستقلة وينهزم الغزاة ان طال الزمان أم قصر.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.