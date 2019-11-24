اعتقال 17 إرهابياً في الأنبار

فادت مصادر أمنية عراقية، أمس، بأن جهاز الاستخبارات العراقي تمكن من اعتقال خلية تضم 17 من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، في محافظة الأنبار غربي بغداد.

وقالت المصادر إن عناصر «داعش» كانت تشكل مجاميع صغيرة في منطقتي الصقلاوية والفلوجة بالأنبار، وكانوا مطلوبين وفق قانون الإرهاب.

إلى ذلك، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، أمس، تفجير ثلاثة أنفاق، والعثور على وثائق ومطبوعات تابعة لتنظيم «داعش» في جبال الخانوكة بقضاء الشرقاط.

وقالت الخلية، في بيان لها، إن «طيران التحالف الدولي ضد داعش نفذ ضربة جوية بالتنسيق مع قوة من فوج مكافحة الإرهاب، فضلاً عن تفجير عبوة ناسفة، كما تم العثور على مطبوعات ووثائق تعود لعصابات داعش الإرهابية».