التربية تصدر توجيها بشأن دوام غدا الأحد

وجهت وزارة التربية، السبت، بالدوام الرسمي ليوم غد الاحد لجميع المديريات، مشددة على ضرورة إكمال المناهج لاجراء الامتحانات في وقتها المحدد.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، (23 تشرين الثاني 2019)، انها “وجهت المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة على توجيه مدارسها بالدوام الرسمي ليوم غد الاحد، فيما وجهت الوزارة بالالتزام والمحافظة على انسيابية الدوام” .

وأضاف البيان، ان “الوزارة وجهت مديرية الاشراف التربوي والاختصاصي لمتابعة سير الدوام الرسمي للمدارس والمحافظة على انتظامه بصورة صحيحة”، مؤكدة ان “الطلبة والتلاميذ هم امانة في اعناق الكوادر التدريسية”، مبينة ان “الكوادر التربوية والطلبة ملزمة لاكمال المناهج لكونهم مطالبين بتوقيتات زمنية لاجراء الامتحانات في وقتها المحدد”