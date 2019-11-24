الحزمة الوطنية العراقية رقـم البيـان ـ ( 158 )مقتدى صدر الخسة والخيانة

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التاريخ ـ 16 / تشرين الثاني / 201

مقتدى صدر الخسة والخيانة ومن مدينة قم الصفوية يدعو أنصاره بمنع الهتافات ضد إيران إن هذا الأحمق الصغير المعمم بعمائم شياطين العصر، لا يدري بأن نظام المارقين في إيران سيزول بضربات مميتة قد تبدأ بها اسرائيل قَبْلَ امريكا، ربما مع نهاية العام الحالي بحيث تتزامن مع قيام أمريكا بدعم إنتفاضة الشعب بقوة وعلى أوسع نطاق حتى يستطيع الشعب الاطاحة بالحكومة ونظامها المستميت بولائه لايران خامنئي.

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