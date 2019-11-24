الحكومة العراقية: زيارة بنس متفق عليها وهاتف عبد المهدي

اعلن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي يوم السبت ان زيارة مايك بنس نائب الرئيس الامريكي الى العراق متفق عليها بين الجانبين.

وذكر بيان صادر عن مكتب عبد المهدي اليوم ان “بنس قام بزيارة متفق عليها الى العراق تفقد خلالها قوات بلاده في قاعدة عين الأسد العراقية في اطار التحالف الدولي الذي يقوم بدعم القوات العراقية في محاربة داعش”، مضيفا انه “من المتفق عليه ان يقوم بزيارة اربيل أيضا”.

ونوه البيان الى انه “قد جرى اتصال هاتفي اليوم السبت بحدود الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا بين رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ونائب الرئيس الامريكي تناول تعزيز العلاقات بين البلدين وآفاق التعاون المشترك ، الى جانب بحث التطورات التي يشهدها العراق وجهود الحكومة وإجراءاتها الإصلاحية استجابة لمطالب المتظاهرين”.

وتابع البيان ان عبد المهدي “اكد على اهمية سيادة واستقلال العراق وعلى توفير الامن والاستقرار للبلاد وحماية مصالح جميع العراقيين بمختلف مكوناتهم ودياناتهم وحصر السلاح بيد الدولة وتعاون البلدين في اطار الاتفاقيات الإستراتيجية بينهما”.

وقام نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس بزيارة للقوات الأمريكية في العراق قبل فترة عطلة عيد الشكر.

كما أجرى بنس خلال الزيارة اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي.

وزار بنس قاعدة الأسد الجوية في غرب العراق حيث تتمركز القوات الأمريكية. ويحتفل الأمريكيون بعيد الشكر يوم الخميس.

و وصل مايك بنس نائب الرئيس الامريكي مساء اليوم الى مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان قادما من العاصمة العراقية بغداد.

وكان رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ونائباه، ورئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني ونائبه فوباد طالباني في اسقبال بنس بمطار اربيل الدولي.

وافاد مصدر مطلع ان المسؤولين في الاقليم قد اجتمعوا مع بنس فور وصوله.