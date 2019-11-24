الصدر يعبر عن موقفه من وثيقة قوى سياسية ويدعو لتوسعة الاضراب في العراق

وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم السبت انتقادا لاذعا للوثيقة التي وقعت عليها قوى سياسية للخروج من الازمة الراهنة التي تشهدها البلاد على وقع التظاهرات، داعيا في الوقت ذاته الى توسعة التظاهرات ولكن الا تشمل المدارس الابتدائية والقطاع الصحي.

وقال صالح محمد العراقي المقرب من الصدر على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك ان الصدر “ابلغني انه لم ولن يرضى برفع صور (ال الصدر) في الاحتجاجات ولا الهتافات لهم، فالتزموا رجاء أكيداً، وخصوصاً ان من هتف ضدهم ليس من المتظاهرين في شيء وهم براء منه وانا على يقين من ذلك”.

واضاف ان “اي عراقي لن يرضى بان تكون للفاسد يد في وضع قانون الانتخابات او مفوضيتها او اي قرار اخر.

وعبر الصدر عن شكره “للقوى البرلمانية التي لم تشترك في (وثيقة الذل) الاخيرة”.

وتابع العراقي نقلا عن الصدر انه “في حال استمرار الاضراب فلابد ان لا يشمل القطاع الصحي وكذلك (المدارس الابتدائية) فتعليمهم وتعلمهم واجب فلا تضيعوا مستقبلهم”.