Posted on by

الصدر يعبر عن موقفه من وثيقة قوى سياسية ويدعو لتوسعة الاضراب في العراق

وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم السبت انتقادا لاذعا للوثيقة التي وقعت عليها قوى سياسية للخروج من الازمة الراهنة التي تشهدها البلاد على وقع التظاهرات، داعيا في الوقت ذاته الى توسعة التظاهرات ولكن الا تشمل المدارس الابتدائية والقطاع الصحي.

وقال صالح محمد العراقي المقرب من الصدر على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك ان الصدر “ابلغني انه لم ولن يرضى برفع صور (ال الصدر) في الاحتجاجات ولا الهتافات لهم، فالتزموا رجاء أكيداً، وخصوصاً ان من هتف ضدهم ليس من المتظاهرين في شيء وهم براء منه وانا على يقين من ذلك”.

واضاف ان “اي عراقي لن يرضى بان تكون للفاسد يد في وضع قانون الانتخابات او مفوضيتها او اي قرار اخر.

وعبر الصدر عن شكره “للقوى البرلمانية التي لم تشترك في (وثيقة الذل) الاخيرة”.

وتابع العراقي نقلا عن الصدر انه “في حال استمرار الاضراب فلابد ان لا يشمل القطاع الصحي وكذلك (المدارس الابتدائية) فتعليمهم وتعلمهم واجب فلا تضيعوا مستقبلهم”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close