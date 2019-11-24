منى محمد زياره

بحث عضو مجلس الامناء في الحزب الالماني الحاكم ومفوض الاندماج مصطفى العمار مع نائب رئيس مفوضية الاتحاد الاوربي مانفريد ڤيبر رئيس الكتلة الأكبر في البرلمان الأوربي اخر المستجدات على الساحة السياسية العراقية والانتهاكات المستمرة ضد المتظاهرين السلمين في العراق .

جاء ذلك في تصريح صحفي ادلى به العمار خلال القمة الحكومية الالمانية الاخيرة , حيث اكد الجانبان خلال اللقاء على تضامنهما المطلق مع الحقوق المشروعة التي ينادي بها المتظاهرين ومنها القضاء على الفساد المستشري وتوفير فرص العمل للشباب وتقديم الدعم اللازم للكفاءات وضمان حرية الرأي والتعبير والحيلولة دون تكميم الافواه المطالبة بالتغيير , واشارا الى ان قُتل أكثر من 400 شخص وجرح 12000 عراقي واختطاف العديد من النشطاء وقتلهم تجعلنا مصرين على فعل كل شيء من أجل العدالة والكرامة الإنسانية في جميع أنحاء العالم.

وقال العمار رئيس منظمة انسانية بلا حدود الالمانية , اننا نقف مع المتظاهرين في العراق وايران ونطالب بقوة بضرورة تدخل المجتمع الدولي لإيقاف القمع ضد حقوق الانسان فعصر الدكتاتورية انتهى.

مضيفاً ناقشت ايضاً مع فيبر ضرورة محاكمة رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي رئيس الهرم في انتشار الفساد والفتنة وانتهاكات حقوق الانسان في العراق , كما قدمت وثيقة تؤكد استعداد المنظمة لاستقبال ملفات الفساد وانتهاكات حقوق الانسان من قبل العراقيين لتسليمها الى البرلمان الالماني لمناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وختم العمار تصريحه باعلان ترشيحه رسمياً لانتخابات البرلمان الالماني البوندستاغ للعام 2021

كـأول الماني من اصول عربية عراقية مهاجرة يتم ترشيحه , حيث توعد بملاحقة المتطرفين والارهابيين

الذين يريدون اثارة الرعب والفوضى على الاراضي الالمانية وارسالهم لبلدانهم الاصلية لتطبيق شريعتهم التي ينادون بها .