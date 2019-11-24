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الفتح: على القوى السياسية عدم الوثوق بالوعود الاميركية

طالب النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، الاحد، القوى السياسية الكردية والسنية الى عدم الانجرار للتوجهات الاميركية عقب زيارة نائب رئيس الاميركي مايك بنس داعيا الى عدم الوثوق بالوعود الاميركية الكاذبة.

وقال البلداوي في تصريح لوسائل اعلام محلية ان “زيارة بنس الى اربيل لا يمكن التعويل عليها كثيرا من الاطراف الكردية لان الجانب الاميركي قد غدر بهم خلال السنوات الماضية بجميع الوعود”.

واضاف ان “اقليم كردستان والمناطق السنية تعرضت لخيانات متتالية سيما المشاريع الكردية في سوريا وعند الاستفتاء في العراق وعلى الاكراد الاستمرار التعاون مع بغداد”.

واشار الى البلداوي ان “العلاقات بين بغداد واربيل ممتازة ولا يمكن المجازفة بها مطلقا على حساب وعود كاذبة”.

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