الكتب الدينية تتصدر لائحة المبيعات في معرض السليمانية الدولي الاول

اختتم معرض الكتاب الدولي الاول في محافظة السليمانية يوم السبت اعماله وفعالياته بعد مضي عشرة ايام على افتتاحه.

وارتاد قرابة 70 الف شخص المعرض من داخل وخارج اقليم كوردستان منذ اليوم الاول لافتتاحه وحتى اخر يوم.

وتفيد التقارير الصحفية الواردة من المعرض ان الكتب الدينية تصدرت لائحة المبيعات، وتلتها الكتب العلمية، والمصادر القانونية.

واختتم المعرض اعماله وفعاليته بحفل غنائي احياه الفنان الكوردي ديار قرداغي وسط حضور لافت.

وشارك في المعرض أكثر من 300 دار طباعة و نشر محلية واجنبية وبعرض الالاف من عناوين المؤلفات والمنشورات والبحوث.

وأقيم المعرض في منطقة طاسلوجة في السليمانية برعاية رئيس الجمهورية برهم احمد صالح، وشركة اطلس الاصيل، بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة في السليمانية.