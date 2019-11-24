المرجع الخالصي: يجب مسائلة المسؤولين على اختلاس المال العام وخيانة التعاون مع العدو المحتل ولا يكفي الغاء امتيازاتهم

ورد إلى مكتب المرجع الديني سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد مهدي الخالصي (دام ظله)، عدد كبير من الاسئلة والاستفسارات حول رأي سماحته (دام ظله) بجلسة البرلمان العراقي الأخير والتصويت على الغاء الامتيازات الكبيرة التي يتمتع بها كبار المسؤولين منذ سقوط النظام السابق عام 2003م، فأجاب سماحته (دام ظله) قائلاً:

بسم الله الرحمن الرحيم

لا يعتبر الغاء امتيازات كبار المسؤولين من بداية الغزو الامريكي للعراق مكسباً مهماً ما داموا يمنون على الشعب بإلغائها لترضية الناس، انما هي في الحقيقة من أموال البلاد والعباد دفعها المحتل الغاصب رشاوى لهؤلاء الأذلاء مقابل خيانتهم في خدمة العدو الغازي خلال أعوام الإحتلال العجاف؛ فلا يكتفي الناس بمجرد إلغائها كامتيازات، بل تجب مسائلتهم على اختلاس المال العام، وخيانة التعاون مع العدو المحتل، ومعاقبتهم على ذلك، واسترجاع كل ما اختلسوه جراء هذه الخيانة؛ وهذه هي العدالة التي يطالب بها الشعب المحتج، وما دون ذلك يعتبر تخديراً مرفوضاً ومداجاة مع الفساد والمفسدين، وليس تحقيقاً للعدالة، ولا إصلاحاً لقلع أصول الفساد الذي يرعاه المحتل والمتعاونون معه. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بانتهاج خارطة الطريق المقترحة التي اعلناها سابقاً وقبل أيام.

الراجي عفـو ربه الغني

محمد مهدي بن محمد الخالصي

25 ربيع الأول 1441هـ

الموافق لـ 23 تشرين الثاني 2019م