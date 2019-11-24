انتهاء اجتماع الوفد الكوردستاني مع الحكومة الاتحادية بلا اتفاق

افاد مصدر مطلع، السبت، بانتهاء اجتماع الوفد الكوردستاني الزائر لبغداد، من دون التوصل الى اتفاق نهائي مع الحكومة الاتحادية.

وقال المصدر ان “الوفد الكوردستاني، وبعد اجتماعه لنحو ساعتين مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ووفد فني، سيعود الى كوردستان”، مشيرا الى ان “الاجتماع لم يشهد التوصل الى اتفاق بين الجانبين”.

واضاف المصدر ان “الاجتماع شهد مناقشة عدة امور، منها مستحقات اقليم كوردستان وتسليم واردات النفط الى شركة سومو وملفات اخرى”، لافتا الى ان “الوفد الكوردستاني عرض مطالبه على الحكومة الاتحادية”.

ونوه الى انه من المقرر ان يتفق الطرفان على عدة أمور منتصف الاسبوع الحالي.

يذكر ان وفداً من حكومة اقليم كوردستان وصل اليوم السبت، الى العاصمة بغداد لمناقشة عدد من الملفات مع الحكومة الاتحادية، منها النفط وحصة اقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية لعام 2020.

وتألف وفد اقليم كوردستان من وزير المالية والاقتصاد آوات جناب ووزير الإقليم خالد شواني ورئيس ديوان مجلس الوزراء اوميد صباح وسكرتير مجلس وزراء الإقليم آمانج رحيم.