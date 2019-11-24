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انطلاق الدورية الروسية – التركية العاشرة في غربي كوردستان‎

سيّرت القوات الروسية مع الجيش التركي، صباح السبت، الدورية المشتركة العاشرة في غربي كوردستان (كوردستان سوريا)، وذلك تنفيذاً لبنود اتفاق سوتشي الأخير بين أنقرة وموسكو.

وذكرت مصادر ميدانية أن «الشرطة العسكرية الروسية انطلقت مع الجيش التركي بعدد من العربات العسكرية المدرعة ترافقها مروحيتان عسكريتان من بلدة الدرباسية شرق سرى كانيه (رأس العين) باتجاه القرى الجنوبية».

وأضافت أن «الدورية جابت عدداً من القرى جنوب الدرباسية فيما قامت المروحيتان بأعمال الدورية الجوية على الحدود في المنطقة».

يُذكر أن تسيير الدوريات المشتركة يجري بناء على المذكرة الموقعة بين روسيا وتركيا بمدينة سوتشي في 22 أكتوبر/تشرين الاول الماضي؛ بهدف تأمين المناطق الحدودية ومراقبة انسحاب الوحدات الكوردية بأسلحتها إلى عمق 30 كيلومتراً عن الحدود.

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