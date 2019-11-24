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بنس: اقليم كوردستان يدعم حماية الحقول النفطية في سوريا من داعش وايران والنظام

قال مايك بنس نائب الرئيس الامريكي يوم السبت ان المسؤولين في اقليم كوردستان يدعمون خطة الرئيس دونالد ترامب في حماية الحقول النفطية في سوريا.

وقال بنس للصحفيين عقب لقاء جمعه مع المسؤولين في العاصمة اربيل ان الولايات المتحدة الامريكية ستسمر في مواصلة الشراكة مع اقليم كوردستان.

واضاف ان ما سمعته من رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس وزراء الاقليم مسرور بارزاني وباقي المسؤولين انهم يدعمون خطة الرئيس ترامب في حماية القوات الامريكية للحقول النفطية في سوريا من ان تقع بيد داعش او إيران او النظام السوري.

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