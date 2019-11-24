بينس: عبد المهدي أكد لي أنه سيعمل على حماية المتظاهرين السلميين

أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس خلال زيارته للعراق أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أكد له أنه يعمل على تفادي العنف أثناء المظاهرات وحماية المتظاهرين السلميين.

وقال بينس للصحفيين في ختام زيارته، اليوم السبت، تعليقا على المباحثات مع عبد المهدي: “تحدثنا عن الاضطرابات التي حدثت خلال الأسابيع الأخيرة هنا في العراق… وهو أكد لي أنهم يعملون على تفادي العنف أو ذلك النوع من القمع الذي نراه في هذه الأثناء في إيران”.

وأضاف بينس أن عبد المهدي أكد له “أنهم سيعملون على حماية واحترام المتظاهرين السلميين… باعتبار ذلك جزءا من العملية الديمقراطية هنا في العراق”.

وأشار بينس إلى أنه جدد التأكيد على التزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستقلال وسيادة العراق، مضيفا: “نحن لا نزال قلقين إزاء التأثير الخبيث لإيران على العراق”.

وخلال لقاء رئيس إقليم كردستان العراق، نيجرفان بارزاني، في أربيل، اليوم السبت، شدد بينس على “الأواصر القوية” بين الولايات المتحدة والشعب الكردي في المنطقة.

وقال بينس للصحفيين، تعليقا على العلاقات بين الإدارة الأمريكية والأكراد، وخاصة بعد قرار ترامب سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا: “لا أعتقد أنه كانت هناك أي شكوك بين القيادات في المنطقة الكردية بأن التزام الرئيس ترامب بدعم حلفائنا هنا في العراق بالإضافة إلى “قوات سوريا الديمقراطية” والقوات الكردية التي حاربت جنبا إلى جنب معنا، لا يزال بدون أي تغيير”.

يذكر أن بينس خلال زيارته للعراق، التي لم يتم الإعلان عنها مسبقا، تفقد قاعدة عين الأسد الأمريكية قرب بغداد، واتصل هاتفيا برئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، ثم زار أربيل، حيث التقى بقيادة إقليم كردستان العراق.

المصدر: رويترز