تحالف الصدر يتهم هيئة رئاسة البرلمان بالمماطلة في تحديد موعد لاستجواب عبد المهدي

اتهمت كتلة تحالف “سائرون” المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم السبت هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي في المماطلة بتحديد موعد لاستجواب رئيس الحكومة الحالية عادل عبد المهدي.

وقال النائب عن كتلة سائرون النيابية صباح الساعدي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب بمشاركة اعضاء الكتلة وكتل اخرى، ان “كتلة (سائرون) تقدمت بطلب لاستجواب رئيس مجلس الوزراء، ولكن هيئة رئاسة مجلس النواب تماطل في تحديد موعد للاستجواب”، مبينا ان “استجواب رئيس مجلس الوزراء يتناول قتل واعتقال المتظاهرين”.

واردف قائلا ان “هيئة رئاسة المجلس تتحمل مسؤولية تأخير تحديد موعد لاستجواب رئيس مجلس الوزراء وهذا يزيد من استمرار قمع المتظاهرين”.

وزاد الساعدي بالقول ان “كتلة (سائرون)، والكتل المتضامنة معها لم تتساهل في تأخير استجواب رئيس مجلس الوزراء ولن تتراجع عن ذلك”.

ولفت الى انه “على رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ان يعلم ان تأخير استجواب رئيس الوزراء سيدعونا الى سلك الطرق الاخرى”، مضيفا ان “القوى السياسية وبقاءها ليس اقدس من الدم العراقي”.