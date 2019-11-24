تظاهرة لسائقي سيارات الإسعاف بالبصرة

على صعيد متصل تظاهر سائقو سيارات الإسعاف في مدينة البصرة جنوب العراق للمطالبة بمزيد من الحقوق وتحسين ظروف العمل خاصة خلال الفترة الماضية من الاحتجاجات التي عاشتها معظم مدن العرا ق.