حميد مراد : الدستور العادل ضمانة لحفظ كرامة المواطنين العراقيين

حميد مراد : لقنوات زاكروس وآي نيوز والآرامية الفضائية :

– التعديلات الدستورية ضمانة لحفظ حقوق وكرامة العراقيين.

– قمع المتظاهرين انتهاك خطير لمواد الدستور العراقي والاعراف الدولية.

– العمل على التعايش السلمي في أقليم كوردستان والشراكة بين ابناء المكونات المتعايشة في الاقليم.

التقى مراسل قناة آي نيوز الاخبارية رياض عزيز، والاعلامي نك نجار من قناة الآرامية الفضائية بسكرتير الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الولايات المتحدة الامريكية حميد مراد حول تعديل مواد الدستور التي يطالب بها المنتفضون لتكون ضمانة لحفظ كرامة المواطنين العراقيين، وتعزيز الهوية الوطنية، وعدم فسح المجال بتفسير المواد حسب رغبة الاحزاب المتنفذة .. واشار الى التعديلات والمقترحات التي سوف تقدمها اللجنة الدستورية التي شكلها مجلس النواب العراقي على ان تنتهي اعمالها في المدة المقررة والتي تبلغ اربعة اشهر .. وجدد على اهمية تنفيذ مطالب المتظاهرين وإيقاف الاعتقالات والقمع المفرط من قبل القوات الامنية لهذا الحراك الجماهيري الكبير الذي يطالب بالحقوق المشروعة .. كما اوضح الى خطورة القنابل المسيلة للدموع والتي كشفت التحقيقات عن زيادة في وزنها الطبيعي وفي مداها ونوعيتها المخالفة للشرعية الدولية.

كما اجرى الاعلامي محمد زنكنه من قناة زاكروس الفضائية حوارا ً خاصا ً مع سكرتير الجمعية العراقية لحقوق الانسان حميد مراد حول التعايش السلمي في أقليم كوردستان والشراكة بين ابناء المكونات المتعايشة في الاقليم.

الجمعية العراقية لحقوق الانسان

في الولايات المتحدة الامريكية

24/ تشرين الثاني/2019

www.ihrsusa.org