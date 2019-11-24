رجال دين في أربيل يطالبون باعدام قاتل هوشيار اسماعيل

طالب رجال دين في مدينة أربيل، السبت، باعدام قاتل رجل الدين هوشيار اسماعيل.

واقام عدد من رجال الدين مؤتمراً صحفياً في مدينة أربيل عاصمة اقليم كوردستان، طالبوا فيه رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بالتوقيع على اعدام قاتل رجل الدين هوشيار اسماعيل، مشيرين الى انه في حال عدم اعدام القاتل سيلجأون الى “طرق اخرى”.

يشار الى ان رجل الدين هوشيار اسماعيل قتل في عام 2016، وعرضت مديرية الآسايش في أربيل وقتها، شريط الفيديو الذي يظهر فيه لحظة مقتل رجل الدين هوشيار اسماعيل.

جدير بالذكر ان رجل الدين المدعو هوشيار اسماعيل، إمام وخطيب جامع “عمر بدينان” في محافظة أربيل.