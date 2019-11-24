شرطة كربلاء تكشف حقيقة قتل متظاهر بعد خطفه ثلاثة أيام

أعلنت قيادة شرطة كربلاء تسجيل حادث قتل جنائي للمجنى عليه “فراس عويد حسن” في منطقة حي الحسين بعد ان استخبرت مفارزها الأمنية حول وجود جثة مواطن داخل صندوق سيارته نوع سايبا.

وقد انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي على ان القتيل كان مخطوفاً لمدة ثلاثة أيام بعد خروجه من التظاهرات.

وأوضحت قيادة شرطة كربلاء في بيان ان “قائد شرطة المحافظة اللواء أحمد علي زويني وجه بتشكيل فريق عمل من ضباط اكفاء لمعرفة ملابسات هذا الحادث”.

واضاف البيان ان “هذه الاخبار كاذبة ولا اساس لها من الصحة، كون الحادث جنائي مئة بالمئة حسب التحقيقات الأولية للقوات الامنية”.