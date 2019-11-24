Posted on by

شرطة كربلاء تكشف حقيقة قتل متظاهر بعد خطفه ثلاثة أيام

أعلنت قيادة شرطة كربلاء تسجيل حادث قتل جنائي للمجنى عليه “فراس عويد حسن” في منطقة حي الحسين بعد ان استخبرت مفارزها الأمنية حول وجود جثة مواطن داخل صندوق سيارته نوع سايبا.

وقد انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي على ان القتيل كان مخطوفاً لمدة ثلاثة أيام بعد خروجه من التظاهرات.

وأوضحت قيادة شرطة كربلاء في بيان ان “قائد شرطة المحافظة اللواء أحمد علي زويني وجه بتشكيل فريق عمل من ضباط اكفاء لمعرفة ملابسات هذا الحادث”.

واضاف البيان ان “هذه الاخبار كاذبة ولا اساس لها من الصحة، كون الحادث جنائي مئة بالمئة حسب التحقيقات الأولية للقوات الامنية”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close