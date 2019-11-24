صفحة الصدر تصدر توصيات للمتظاهرين والمضربين عن الدوام داعية إلى الالتزام بها

دعا صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، إلى عدم رفع صور “ال الصدر” في الاحتجاجات ولا الهتافات لهم، شاكرا القوى البرلمانية التي لم تشترك في “وثيقة الذل” الأخيرة، مشددا على اهمية ان لا يشمل الاضراب القطاع الصحي و (المدارس الابتدائية).

وقال العراقي في تدوينة على الـ”فيسبوك” اليوم، (23 تشرين الثاني 2019)، ان “القوات الامنية يدا بيد مع الشعب.. وحماية المتظاهرين واجبهم.. فلا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين”.

ونقل العراقي عن الصدر قوله انه “لم ولن يرضى برفع صور (ال الصدر) في الاحتجاجات ولا الهتافات لهم.. فالتزموا رجاء أكيدا.. وخصوصا ان من هتف ضدهم ليس من المتظاهرين في شيء وهم براء منه وانا على يقين من ذلك”.

وتابع، ان “اي عراقي لن يرضى بان تكون للفاسد يد في وضع قانون الانتخابات او مفوضيتها او اي قرار اخر”.

وقدم العراقي شكره “للقوى البرلمانية التي لم تشترك في (وثيقة الذل) الاخيرة”، كما قدم شكره أيضا “(للقبعات الزرق)”، قائلا لهم “سعيكم مشكور فاستمروا على واجبكم ولا تتخاذلوا”.

وختم بالقول انه “في حال استمرار الاضراب فلابد ان لا يشمل القطاع الصحي وكذلك (المدارس الابتدائية) فتعليمهم وتعلمهم واجب فلا تضيعوا مستقبلهم”.