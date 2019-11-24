24 نوفمبر 2019

خبر صحفي

صندوق النقد العربي بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية الاسلامية

ينظم دورة حول “المعايير الخاصة بالمصارف الإسلامية”

أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة

افتتحت صباح اليوم دورة حول “المعايير الخاصة بالمصارف الإسلامية” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية الاسلامية، في مدينة أبوظبي خلال الفترة 24 – 28 نوفمبر 2019.

يأتي انعقاد الدورة لتسليط الضوء على أهم العناصر الرئيسة في الرقابة على المصارف الإسلامية وتحديداً تطبيق المستجدات على معايير كفاية رأس المال والمبادئ الأساسية للرقابة على المصارف الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية. كذلك سيتم الاطلاع على تجارب بلداننا العربية بهذا الخصوص سواء تلك التي يعمل فيها النظام المصرفي بالكامل وفق مبادئ الشريعة الإسلامية أو تلك الدول التي تعمل فيها المصارف الإسلامية جنباً إلى جنب مع المؤسسات المصرفية التقليدية.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

(النص)