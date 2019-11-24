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قتلى وجرحى بينهم ضباط بهجوم لداعش قرب خانقين

شن عناصر تنظيم “داعش”، ليلة الاحد، هجوما مسلحا على احدى وحدات الجيش العراقي قرب قرية الاصلاح التابعة لناحية جلولاء بقضاء خانقين في محافظة ديالى، الامر الذي اسفر عن مقتل وجرح سبعة اشخاص.

وقال مسؤول امني ان مدنيا وضابطا برتبة رائد وجنديين قتلوا في العملية، مضيفا ان ضابطا برتبة نقيب وجنديين اخرين من الجيش العراقي اصيبوا بجروح جراء الهجوم.

واوضح ان اهالي القرية هبوا لمساعدة الوحدة العسكرية العراقية واجبروا عناصر “داعش” على الفرار من المنطقة، مشيرا الى ان جثث القتلى والعسكريين المصابين نقلوا الى المستشفى.

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