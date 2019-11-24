كيف أعرِّف عن نفسي في المقابلة الشخصية؟

خلال المقابلة الشخصية يجب الانتباه إلى أهم نقطة وسؤال يتم طرحه وتقديم الشخص نفسه للشخص المسؤول عن المقابلة، وتكمن أهمية هذه النقطة في كونها تعطي الانطباع العام عن شخصية المتقدم للوظيفة، وبالتالي فإنها تلعب دوراً كبيراً في نجاح المقابلة والحصول على الوظيفة المرغوبة.

وهناك أكثر من طريقة يمكن من خلالها أن يقدم الشخص نفسه أمام موظف الموارد البشرية، ولكن ما هي الأكثر ملاءمة والتي ينتظرها ذلك الموظف. بحسب الدكتور أحمد جمعة خبير الاستشارات الإدارية، أفضل طريقة يمكن من خلالها الإجابة على سؤال «أخبرني عن نفسك» الذي يطرحه الموظف الذي يجري معك المقابلة.

أفضل طريقة للرد على أسئلة المقابلة الشخصية

– أول موضوع يجب أن يتطرق له الشخص خلال التعريف بنفسه هو الحديث عن هويته باختصار.

يشتمل ذلك على الوظيفة الحالية أو العمل الذي يقوم به، والنشاطات المرتبطة بالعمل، والميزات التي يمتلكها والتي تؤهله للحصول على العمل، بالإضافة إلى أبرز الإنجازات خلال مسيرته المهنية.

– يفضل خلال الحديث عن الميزات أو القدرات الشخصية، والتطرق لذكر بعض الأمثلة الحقيقة من واقع العمل، والتي تثبت هذه القدرات.

– يجب الحذر خلال المقابلة من الخوض بالتفاصيل، حيث إنه من الأفضل اختصار الجمل مع الحفاظ على المعلومات القيمة والكافية.

– يمكن البدء بالحديث عن التحصيل العلمي والدورات التدريبية والخبرات العملية التي تمتلكها.

– يمكن الحديث عن الإستراتيجية التي تعمل من خلالها على تطوير نفسك من أجل الارتقاء بالمستوى العملي.

– يجب امتلاك أوراق رسمية تثبت ما تمتلكه من خبرات ودورات وشهادات علمية لإظهارها عند الطلب. يفضل الحديث عن أحدث الخبرات والدورات، والابتعاد عن ذكر القديم منها في حال مضى عليها كثير من الوقت.

– وأخيراً يجب أن يختم الحديث في هذا الموضوع حول دوافع الاهتمام بهذه الوظيفة. يفضل الحديث عن الرغبة في التطور والحصول على وظيفة أكثر تحدياً لإثبات المهارات. يجب الابتعاد عن ذكر سلبيات الوظيفة الحالية، أو سلبيات الشركة، أو المؤسسة التي يعمل بها، كما لا يجب ذكر أي خلافات مع صاحب العمل السابق.

قبل نزولك للمقابلة

لاحظي جيداً عدم تأخرك عن الموعد المحدد للمقابلة وأيضاً عدم حضورك مبكراً عن الموعد، فكل هذه الأمور تدل على عدم التزامك بالمواعيد.

لحظة دخولك المقابلة

– لا تأخذي معك أي مأكولات أو عصائر ولا تمدغي لباناً أو حلوى أثناء دخولك.

– أغلقي هاتفك المحمول.

– ابدئي أولاً بمصافحة من يجري معك المقابلة بابتسامة جميلة.

– حاولي الكلام بشكل يثبت ثقتك بنفسك مع عرض لقدراتك أو مواهبك أو خبراتك، ولاحظي جيداً لا تأخذك الثقة بالنفس لدرجة كبيرة وتجعلك تعلي من نبرة صوتك وتظهري أنك فوق من يجري معك المقابلة، حتى لا تخلقي جواً نفسياً سيئاً بينك وبين من يجري معك المقابلة، وخصوصاً لو كان أصغر منك في السن أو تعليمه أقل منك.

– لا تتحدثي نهائياً عن الراتب عاجلاً أم آجلاً ستعرفينه، وإذا سألك من يجرى معك المقابلة عن الراتب الذي تفضلينه أجيبي بقولك متروك لتقدير حضرتك ليس لدي أي مشكلة.

لحظة إنهاء المقابلة الشخصية

صافحيه بابتسامة جميلة