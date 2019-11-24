لجنة برلمانية تعتزم دمج قانونين يخصّان المتجاوزين

أعلنت لجنة الخدمات والاعمار البرلمانية انها بصدد العمل على دمج مشروعي قانون معالجة التجاوزات السكنية وقانون افراز الاراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الاساس لمدينة بغداد والبلديات لتشريعهما.

ويمس هذان القانونان حياة سكان العشوائيات واصحاب المنازل التي شيدت على اراض صنفها زراعية. ويرى مراقبون ان هذا التحرك “فخ” قد يصعد من حركة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد لو صمم بطريقة لا تناسب الفقراء، خصوصا ان الشرارة الاولى للاحتجاجات انطلقت من مدنيين تحت مستوى الفقر “هدمت” السلطات منازلهم من دون ان توفر بديلا.

وقالت اللجنة البرلمانية في بيان تلقت (المدى) نسخة منه انها “ناقشت في اجتماع حضره الوكيل البلدي لامانة بغداد ومدراء عامين في وزارتي البلديات والزراعة، مشروعي قانون معالجة التجاوزات السكنية وقانون افراز الاراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الاساس لمدينة بغداد والبلديات”.

واضاف البيان “كما بحث الاجتماع جهود دمج المشروعين بقانون واحد مع تضمين الملاحظات المقدمة من الجهات الحكومية للمضي بإجراءات تشريعه من قبل مجلس النواب”.