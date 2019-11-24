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للمرة الثالثة .. تشويش متعمد على برنامج تلفزيوني يحظى بمشاهدات عالية

23/11/2019

تعرض برنامج البشير شو وللأسبوع الثالث على التوالي الى تشويش متعمد من جهة مجهولة.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة وفي اتصال هاتفي للعاملين في قناة DW الالمانية اكدوا تعرض برنامج البشير شو والذي يقدمه الزميل الإعلامي احمد البشير من الأردن الى تشويش متعمد اثناء بث الحلقة، وعودته طبيعيا بانتهاء وقتها.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة تشارك القائمين على البرنامج امتعاضهم من هذا الاجراء، وتطالب هيئة الاعلام والاتصالات الى الكشف عن الجهة التي تقف وراء هذا التشويش المنظم، والقيام بمهامها ازاء محاولات التشويش.

كما تحمل الجمعية هيئة الاعلام والاتصالات مسؤولية اي تشويش تتعرض له اي فضائية كانت، من داخل العراق.

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