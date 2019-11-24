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مالية كوردستان تعلن جدول رواتب الموظفين

اعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، السبت، عن جدول رواتب موظفي اقليم كوردستان يوم غد الاحد.

وقالت الوزارة في بيان لها انه “سيتم يوم غد الاحد توزيع رواتب وزارات الاوقاف والتعليم العالي والداخلية والجنسية وألوية النفط وقيادة الزيرفاني والدفاع والطوارئ ومؤسسة الاسايش ومجلس الامن ووزارة البلديات والكهرباء والنقل والتخطيط والزراعة وديوان الرقابة المالية وحقوق الانسان والمناطق الكوردستاني خارج ادارة الاقليم والبيئة وهيئة الاستثمار والنزاهة ومفوضية الانتخابات ومؤسسة الالغام”.

وأعلن وزير المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، يوم الخميس، ان رواتب جميع الموظفين سيتم توزيعها، نافياً وجود اية مشكلة في مسألة التوزيع.

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