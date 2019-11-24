مصدر كوردي يكشف فحوى محادثات روسيا وتركيا و‹قسد› حول M4 وعين عيسى‎

تأكيداً لما نشرته (باسنيوز) مساء السبت، أفاد مصدر كوردي سوري مطلع صباح اليوم الأحد، بنجاح المساعي الروسية لوقف هجوم الجيش التركي وميليشياته على الطريق الدولي M4 وبلدة عين عيسى جنوب كرى سبي (تل أبيض) بغربي كوردستان (كوردستان سوريا) الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (تشكل الوحدات الكوردية نواتها).

المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه، قال لـ (باسنيوز): «نجحت المساعي الروسية بعد إجراء مفاوضات مساء السبت مع الجانب التركي، لوقف هجوم الجيش التركي وميليشياته الواسع على الطريق الدولي M4 وبلدة عين عيسى».

وأضاف «انسحبت تركيا بعد محادثات مع الجانب الروسي إلى ما بعد قرى صيدا والمعلق والمخيم القديم في محيط عين عيسى، بعد أن كانت قد سيطرت عليها الفصائل الموالية لها أثناء هجومها العنيف صباحاً لتعود تلك القرى إلى سيطرة قوات سوريا الديمقراطية».

المصدر أوضح أنه «خلال الساعات القادمة سيعقد الروس محادثات مع الجانبين، قوات سوريا الديمقراطية من جهة والأتراك وميليشياتهم من جهة أخرى».

وأشار إلى أن «المحادثات بين الأطراف ستتركز على إبعاد قوات سوريا الديمقراطية مسافة ٣ كم جنوب الطريق الدولي M4 وتركيا وفصائلها ٣ إلى ٤ كم شمال الطريق ذاته، لتحل محل سوريا الديمقراطية والجيش التركي وميليشياته الشرطة العسكرية الروسية وقوات النظام السوري كحل وسط لاستلام الطريق الدولي M4 وبلدة عين عيسى ومحيطها».

ولفت إلى أن «روسيا والنظام يحاولان الاستفادة من المعارك الجارية بين قوات سوريا الديمقراطية والقوات التركية وميليشياتها للسيطرة على الطريق الدولي M4 الذي يربط غرب الفرات بشرقه وإبعاد كلا الطرفين عنه قدر المستطاع».

وقال المصدر: «رغم التهدئة بين الجانبين، قصفت طائرة مسيرة تركية نقطة لقوات سوريا الديمقراطية في قرية صيدا بريف عين عيسى وأوقعت شهيدين وأربعة جرحى».

كما أردف أن «الهجوم العنيف الذي شنته الفصائل المسلحة المدعومة تركيا على قرية المعلق صباح أمس أسفر عن استشهاد عدد من المدنيين وجرح آخرين، حيث قصفت هذه الفصائل منازل المدنيين كجزء من استراتيجيتها الهجومية الهادفة إلى قتل وتهجير جميع الموجودين في شمال شرق سوريا».

وأكد المصدر، أن «المحادثات القادمة ستتركز على تحديد خريطة السيطرة التي تم التفاهم حيالها في سوتشي بين الروس والأتراك».

وكان مصدر كوردي سوري مطلع، قد كشف مساء السبت، لـ (باسنيوز) عن وجود مساعي روسية لوقف هجوم الجيش التركي وميليشياته على الطريق الدولي M4 وبلدة عين عيسى بريف كرى سبي والبدء بالمحادثات مجدداً بين أنقرة وموسكو.