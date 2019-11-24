مصدر: مساعي روسية لوقف الهجوم التركي على M4 وعين عيسى‎

كشف مصدر كوردي سوري مطلع، مساء اليوم السبت، عن وجود مساعي روسية لوقف هجوم الجيش التركي وميليشياته على الطريق الدولي M4 وبلدة عين عيسى بريف كرى سبي (تل أبيض) والبدء بالمحادثات مجدداً بين أنقرة وموسكو.

المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته قال لـ (باسنيوز): «هناك مساعي روسية لوقف هجوم الجيش التركي وميليشياته على الطريق الدولي M4 وبلدة عين عيسى، لذلك خلال الساعات القليلة القادمة يمكن بدء المحادثات مجدداً بين موسكو وأنقرة».

وأكد المصدر، أن «المحادثات القادمة ستتركز على تحديد خريطة السيطرة التي تم التفاهم حيالها في سوتشي بين الروس والأتراك».

وكان الجيش التركي وميليشياته قد شنوا صباح اليوم السبت هجوماً كبيراً من عدة محاور على بلدة عين عيسى و M4 بالأسلحة الثقيلة، ما أسفر عن خسائر بشرية من الطرفين.

المصدر ذاته أضاف أن «الاشتباكات الجارية تستهدف رسم الحدود ضمن المنطقة المتفق عليها بين أمريكا وتركيا من جهة وبين روسيا وتركيا من جهة أخرى».

وأوضح أن «تركيا وميليشياتها تسعى للسيطرة على الخريطة الإدارية لكرى سبي (تل أبيض) وسرى كانيه (رأس العين) كاملاً في غربي كوردستان، فيما تحاول قوات سوريا الديمقراطية منع ذلك».

وتجري مساء اليوم اشتباكات عنيفة على أطراف بلدة عين عيسى، وأنباء عن إصابات في صفوف المدنيين.