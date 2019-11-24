منظمة مصرية: المقاول الهارب محمد على الوجه الجديد للبرادعى لاشعال فوضى بمصر بذكرى 25 يناير

بيان صحفى: القاهرة

قالت منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان ان المقاول الهارب محمد على تقف وراءه جهات اجنبية ومخابراتية وهى نفس الجهات التى كانت تقف وراء البرادعى لصناعة وجه جديد للبرادعى فى صورة محمد على

واكد المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى ان جهات اجنبية كانت تدعم البرادعى للوصول للسلطة بمصر هى نفس الجهات التى تدعم الهارب محمد على لاشعال فوضى بمصر بذكرى 25 يناير

واضاف ان هناك حملة منظمة بوسائل الاعلام الدولية التابعة لتلك الجهات ووسائل اعلام الاخوان وقطر وتركيا لصناعة بطل شعبى من الهارب محمد على وتحويله لزعيم شعبى رغم فشل نفس تلك الجهات فى توصيل البرادعى للسلطة بمصر

واضافت المنظمة بعد ان فشلت المخابرات الاجنبية فى توصيل محمد البرادعى للحكم تقوم باعداد وتجهيز المقاول الهارب محمد على وتقف وراءه بنفس الاساليب لاحداث فوضى واسعة بمصر باستغلال 25 يناير