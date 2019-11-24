ناز ل أسحب شرعيتكم

مؤيد حميد

دعا معتصمو ساحة التحرير الشعب العراقي جميعا الى وقفة مليونية حاشدة في الجمعة المقبلة , وتحت شعار نازل أسحب شرعيتكم , التي فقدت في الاول من تشرين الماضي , بعد القمع الوحشي للسلطة الفاسدة وذيولها بحق شباب الثورة في بغداد ووسط وجنوب العراق الابي ..

وأكد المعتصمون في البيان الرابع الصادر يوم أمس السبت , أن الحق سينتصر في نهاية المطاف على قوى الظلم والاستبداد , مهما أستخدمت السلطة الوقحة من أجراءات قمعية ووحشية بحق شباب الثورة الغاضب على مدى ستة عشر عاما ..

وناشدوا الشعب العراقي , كل حسب موقعه وتواجده في ساحات الاعتصام والشوارع والازقة والمنازل الى حمل العلم العراقي كسرا لشرعية الفاسدين , وأعلانا شعبيا صريحا لرفض حكومة القناصين وقنابل الغاز القاتلة وجميع أصلاحاتها الترقيعية ومن يقف خلف هذه الحكومة العميلة ..

وأذ يجدد معتصمو ساحة التحرير وساحات الاعتصام الاخرى رفضهم القاطع لكل القوانين والقرارات اللاشرعية التي تصدرها الرئاسات الثلاث , في محاولة لكسب الوقت وضمان أستمرار وبقاء الحكومة الفاسدة في مكانها ..

ثورة الشعب العراقي ليست حكرا على طائفة أو مكون معين من مكونات المجتمع العراقي , فهي ثورة شعبية عفوية سلمية , الغاية منها طرد الاحزاب الخائنة لهذا الشعب ومحاكمة رموزها التي سرقت وأغتصبت وقتلت وهجرت وغيبت , وما زالت تتفرعن وتتقاسم الغنائم , وشباب العراق يقتل في الشوارع وفوق الجسور برصاص حي وقنابل الغاز الحارقة التي تدخل الرؤوس والصدور ..