احيي كل من يساند الثورة العراقة الجبارة

ننخه الغيره والطيبين

ميسون نعيم الرومي

ننخه الغيره والطيبين

احفاد الثارت بالعشرين

إيد ابإيد اونحمي الثوره

وحدتنه الترهب .. قوَّه

شعبي الثائر منصورين

فالتحيا ثـورة تـشــريـن

***

-(بغداد) القبلة يا بغداد

ام الثـوره والأمجـاد

شبان التحرير اتنادي

نكنس كل ذوله الأوغاد

مصوا دمنه كومه اسنين

شعبي الثائر منصورين

***

شعب (البصره) الماينظام

اسقاط السلطه مطلب عام

باعوچ ابخـِسـَّه اوللجيران

چم دوب البصره اوتدمين

انهارچ عطشت تدرين

هبوا ولدچ متحزمين

نطرد كل ذوله الأذناب

فالتحيا ثـورة تـشــريـن

***

-(ذيقار) الثوره يالشجعان

ثورتكم ثورة بركان

-(سومر) اهلچ والأهوار

هبت كلهه تحمي الدار

بـَـرَّه بـَـرَّه يالغازين

-(ذيقار) اتنادي الطيبين

شعبي الثائر منصورين

***

-(لعماره) الحره يا ميسان

اولاية اهلي والخلان

ماتنداس .. اولا تنظام

ظالم ميدوم اومادام

تاريخ اويشهد يا أقزام

ثروتنه انباگت اطنان

انقاضي السارق واللي خان

ما لانت فد يوم .. اومتلين

فالتحيا ثـورة تـشــريـن

***

-(بابل) يا كحلة لعيون

جدچ (حمرابي) امن اقرون..

اول من ســن القانون

عالي اسمچ واتعرفين

شعبي الثائر منصورين

***

-(كربله) والبيه المعصومين

-(عباس) اوجدكم (لحسين)

اترابچ يحضن بالطيبين

هزيتي اعروش الغازين

فالتحيا ثـورة تـشــريـن

***

(علي) وَيـّاكم يا أبطال

-(نجف) الأشرف هز اجبال

لو مال .. اتعدله الميزان

ترجع واترد الأحوال

اعراقي اينادي يا طيبين

فصل الدوله عن الدين

شعبي الثائر منصورين

***

بت دجله (الكوت) الحرَّه

تاريخچ يشهد يا درَّه

ام النخل اوام الخضره

سنين المرت .. كلش مرّه

امن الجاره اهلچ منهوبين

فالتحيا ثـورة تـشــريـن

***

-(ديوانيه) اعله الضيم اومتنام

اسـباع اهلچ كله اعلام

عـِـلـِم اوفـن .. اوأقلام

بالنصر انعـَـيـِّـد عيدين

شعبي الثائر منصورين

***

نخلچ ثار اليوم اوياچ

-(سماوة) (نعمه) الغناچ

لوصاحت سمره اوتنخاچ

الدنيه اتهب اوتحميچ

ولدچ ثاروا يالزينين

فالتحيا ثـورة تـشــريـن

***

سومر بابل آشور..اوكلدان

عـِلم اونوراهلچ .. شجعان

(ديالى) الثارت عَ الطغيان

ما نصبر صاحت .. ليوين ؟

شعبي الثائر منصورين

***

ننتظر الغيره العربيه

اهل النخوه (بالغربيه)-

ضيم اشبعتوا امن اللوگيه

الكم ميلوگ اتسكتون

وانتوا اخوان اوضي العين

شعبي الثائر منصورين

فالتحيا ثورة تشرين

***

ساحة تحرير اتريد العون

ايد ابايد .. انهز الكون

عراق الواحد يا ابطال

امن شماله لجنوبه .. الغربيته الأبطال

نطرد كل ذوله الأذناب

نبني انعمر يا احباب

قوه احنه اومنصورين

فالتحيا ثـورة تـشــريـن

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الى الثورة العراقية وابطالها الشجعان

الى الشعب العراق الثائر اهديها

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ســـــــــــــــــتوكهولم

23/ تشرين الثاني/2019