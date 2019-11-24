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هذه الحكومة التي تدافعون عنها : تسمَّن 6300 إرهابيا و تطلق النار على المطالبين بالخبز والعمل

بقلم مهدي قاسم

يوجد في السجون العراقية أكثر من 6300 إرهابيا مجرما و
سفاحا قاتلا كثير منهم مُدان بعقوبة الإعدام ، بينما ما تبقى منهم ينتظرون دورهم في الإدانة القضائية ، ولأنهم لا زالوا أحياء يرزقون بفضل ” إنسانية و حضارية ” الحكومة العراقية !! ـــ على الرغم من عقوبات الإعدام الصادرة بحقهم ــ فهم يكلّفون الدولة سنويا بضعة
مليارات دولار ، كنفقات يومية يجب أن تصرف عليهم ابتداء من نفقات الحراسة ومستلزمات النظافة و الكهرباء والماء ، طبعا فضلا عن طعام بوجباته الثلاثة ، ناهيك عن نفقات طبابة و أشياء أخرى ذات صلة بالأمر. ومن المؤكد أن هؤلاء الإرهابيين القتلة يأكلون أكلات عراقية مثل
الرز و اللحم و ” المرقة ” بأنواعها المتنوعة والعديدة ، إضافة إلى فواكه و غير ذلك ، و أحيانا أخرى يتزقنبون ” الكباب و التكلة” !! ( كما صرح بذلك بعضهم في مقابلة صحفية قرأتُها قبل سنوات ) يأكلون كثيرا و لا يتحركون قليلا ، فيسمنون كخنازير مدجنة في إسطبلات غربية
، في الوقت الذي توجد آلاف من عائلات تقتات على الزبالة والنفايات أو تتضور جوعا وعوزا و حرمانا ، حسرة عليهم اللحم والفواكه ، وهم أبناء العراق الذي لهم الحق المشروع في العيش الكريم و الرغيد ..

إلا أن الذي نوّد قوله هنا بعد هذه المقدمة القصيرة والمختزلة
هو:

ــ في الوقت الذي تسمّن الحكومة العراقية هؤلاء الإرهابيين
المدانين، بالأطعمة الطيبة و الفواكه الطازجة وتحرص على سلامة حياتهم وصحتهم و تقّلم حتى أظافر أيدهم أقدامهم عندما تطول قليلا !!ــ( طبعا هاي للنكتة فقط !) ففي هذا الوقت بالذات تطلق هذه الحكومة الذخيرة الحية و القنابل ـــ المسيلة للدموع شكلا ولكن الخارقة للصدور
والجماجم فعليا ــ فتطلق النار على المتظاهرين المطالبين بالخبز والعمل والخدمات الجيدة و من جراء ذلك قتلت هذه الحكومة و لازالت تقتل المئات منهم و تجرح آلافا آخرين.. بينمايقف هنا وهناك عدد من ” كتاب ” يدافعون عن عمليات القثتل هذه بذريعة واهية و اتهامات رخيصة
بالصهيونية و الأمريكية و الخليجية ..

فيا بعضا من ” كتّاب ” و كتبة موالين و ذيليين رثين :
أنتم ممن دافعتم ولا زلتم ، و منذ التظاهرات التشرينية و حتى الآن عن مثل هذه الحكومة التي تسمن الإرهابيين وتدللهم بنعمة عيش وتقتل شبابا عراقيين بعمر زهور بكل وحشية وقسوة مفرطة ، كل ذنبهم هو إنهم يحلمون في العيش السعيد و بكرامة إنسانية تليق بمنجزات هذا العصر
حيث حتى الكلب في ” الغرب العلماني و الكافر ” يعيش سعيدا ومرفها و برعاية طبية ممتازة !..

للعلم إن بتأييدكم هذا ،إنما فضحتم أنفسكم بأنفسكم نفاقا
و كذبا و تضليلا ومزايدة على الدم ” الشيعي ” حيث كنتم تذرفون دموعا زائفة ، هذا الدم الزكي ، الذي سوف يظل في عيوننا نفس الدم الشيعي الطاهر و الغالي ، سواء سفحه الإرهابي التكفيري الوهابي أو الولائي الشيعي والذيل الإيراني ..

و كذلك الأمر بالنسبة لكل دم عراقي وطني طاهر و شريف ..

إذا جمعنا و إياكم ذات يوم ، الدفاع أو الوقوف إلى جانب
” الشيعي ” العراقي المسفوح دمه من قبل الإرهابيين، فأن ما سوف يقف بيني وبينكم ، كبرزخ شاهق ، ويفرقنا بحدة ، هو نفس الدم الشيعي المسفوح الآن من قبل ” دواعش جدد بنسختها الشيعية الولائية و التخادمية الذليلة ..

فأنتم بالنسبة لنا سوف لن تكونون بعد الآن أفضل من كتّاب
النظام السابق الذين لا زلنا نزدريهم و نحتقرهم حتى القرف والاشمئزاز ؟..

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