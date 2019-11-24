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هيأة الإعلام والإتصالات بصدد إغلاق بعض القنوات الفضائية في مقدمتها دجلة والشرقية

23-11-2019

علم المرصد العراقي للحريات الصحفية إن هيئة الإعلام والإتصالات بصدد قرار بإغلاق مكاتب عدد من القنوات الفضائية العراقية التي تعد عملها مخالفا لمعايير البث المعتمدة لديها.

المرصد العراقي للحريات الصحفية يدعو هيئة الإعلام والإتصالات الى التوقف عن إجراءاتها تلك بإعتبارها تمثل تهديدا لحرية التعبير التي يكفلها الدستور العراقي وتقرها مواثيق العمل الصحفي.

وقد عبر عدد من العاملين في قنوات فضائية للمرصد العراقي للحريات الصحفية عن قلقهم البالغ إزاء هذه الخطوة التي تشكل تهديدا لمصير مئات العاملين في تلك القنوات.

وعلم المرصد إن في مقدمة تلك القنوات دجلة والشرقية وعدد من الفضائيات المحلية التي لها مكاتب في بغداد والمحافظات.

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