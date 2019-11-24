(المتظاهر ضد النظام.. لكن مع المرجعية التي مع النظام)..(كالسياسي مع المرجعية وهو فاسد)

بسم الله الرحمن الرحيم

واخيرا (اكتشفنا بان المتظاهرين..خرجوا ضد حسنة ملص)؟؟ ولكنهم مع (ملص)؟

موضوعنا هذا يوجه لشريحة من المتظاهرين وليس كلهم.. وهدفنا التوعية لاسقاط نظام المنطقة الخضراء الفاسدة وطرح البديل الذي ينهض بواقع الشيعة العرب بوسط وجنوب الرافدين:

تساؤلاتنا للمتظاهرين:

اذا لم تخرجون بتظاهراتكم.. ضد (الاجهزة القمعية .. الجيش ومليشة الحشد وقوات الداخلية كمكافحة الشغب.. الخ) واذا لم تخرجون ضد (العمائم التي شرعنت للفاسدين واحزابهم بالحكم.. التي تتبع مرجعية خامنئي الايراني بايران، ومرجعية السستاني الايراني بالنجف).. حالكم حال (الذي يناصر المتظاهرين.. ولكنه يمجد بخامنئي حاكم ايران.. الذي وصفت المتظاهرين بشيعة الانكليز ..ودعى لقمعهم).. و(كالصدري الذي ضد النظام .. ولكن مع قائمة سائرون وزعيمها الروحي مقتدى الصدر.. اللبناني الاصل..الذين جنوا الوزارات والعقود بعشرات المليارات الدولارات بالسنوات الماضية لحد اليوم)؟ وكالذي يدعي انه ضد المليشيات وهو يطبل للحشد.. فشنو القضية متى نفرز الخنادق..

وحال هؤلاء حال (البعثية وعشاق صدام المقبور).. يتعاطفون مع التظاهرات ويتباكون ضد العنف ضد المتظاهرين الشيعة العرب من قبل جلاوزة نظام المنطقة الخضراء …. متناسين بان (مقبورهم صدام..كان يقبر العراقيين بمقابر جماعية ويعدم معارضيه بالجملة ويبيض السجون بهم)..

ونعود للمتظاهرين.. تقولون انكم عراقيين؟؟ زين ومن جهة ثانية نرى رسائل من متظاهرين يقولون: (نحن عرب عراقيون اصلاء سنطرد كل من يفرقنا)؟؟ زين العراقيين يضم الاكراد والتركمان والشبك واليزيدية؟؟ الخ.. وهؤلاء ليسوا عرب.. اذن ماذا نفهم من ذلك؟ نفهم بانكم بذلك تفرقون العراقيين انفسكم بهذا خطابكم.. ثانيا: (اذا هذه الملايين لم تخرج ضد المرجعية التي دعت لانتخاب هؤلاء السياسيين الفاسدين اليوم..ولا تدعو للثورة ضدهم).. (واذا لم تخرج ضد الجيش ومليشة الحشد الذين يقمعون التظاهرات شئنا ام ابينا)..(ولا ضد سائرون ومقتدى الصدر اللبناني الاصل الذين شاركوا بكل الحكومات واستلموا وزارات هي الافسد كالبلديات والاسكان والصحة.. الخ).. اذن انتم خرجتم ضد من ؟؟ ضد حسنة ملص؟

من كل ذلك اشعر .. بان الشيعة ..طايفين بالهواء..ما يعرفون (مذهبهم شنو)؟؟

ويسألون المرجعية شنو علاقاته بالاعراب اصلا؟ فهل يتركون المذهب.. ويصبحون ملحدين.. بعد .. وخاصة ان خيار ان يكونون سنة.. مستحيل بعد اكتشافهم وحشية المذهب السني لقرون. ام يتركون المذهب.. طايفين اسمهم شيعة.. بس بلا تشيع؟ ام شيعة بلا تقليد؟ ام يصبحون اخبارية.. اي يتركون الاصولية .. بمعنى يتركون التقليد الذي ظهر بزمن الطوسي.. ويرجعون اخبارية.. ام يطردون المراجع العجم الاجانب ويعيدونهم لايران ولبنان وافغانستان واباكستان والهند وغيرها من الدول الاجنبية التي ينتمون لها؟ وهذه الخطوة قامت بها الحكومة الملكية ببداية القرن الماضي وفشلت بعودة هؤلاء الغرباء المراجع الاجانب مرة اخرى للعراق ليدخل العراق بمتاهات اعمق..

ام والحل الوحيد .. هو بجعل مدينة النجف دولة كالفتيكان لترعى شؤون الشيعة بالعالم وتفك وصايتها السياسية والمالية عن شيعة العراق..لياخذ الشيعة العرب دورهم بحكم انفسهم بانفسهم بتاسيس اقليم وسط وجنوب.. من الفاو لسامراء مع بادية كربلاء النخيب وديالى.. ونخلص من (السنة وايران) معا..

ويجب ان يدرك المتظاهرين الشيعة العرب حقائق عن (اهل السنة):

فكل سني صدام وان لم ينتمي.. (شعورهم بان حكم العراق التاريخي للسنة وليس للشيعة).. وكل سني داعشي وان لم ينتمي.. (كون فكرة الخلافة عقيدة لدى اهل السنة دينيا)..كل سني بعثي وان لم ينتمي.. (كون ارتباطهم بالمحيط العربي السني الاقليمي للاستقواء به على الاكثرية الشيعية والكوردية بالعراق).. السني المعتدل هو من يرى حق الشيعة بالحياة ولكن ليس لهم الحق بالحكم او حتى المشاركة فيه.. السني المتطرف هو من يرى حق الشيعة بالحياة.. ولكن ليس لهم الحق بممارسة طقوسهم..السني المتشدد هو من يرى ليس للشيعي الحق بالحياة.. ويجب قطع رؤوسهم واخذ نسائهم سبايا..

فلا حل الا نظام رئاسي فدرالي.. بثلاث اقاليم فدرالية.. وحضر تاسيس الاحزاب على اساس قومي او ديني اوعشائري او عائلي.. والسماح فقط لجمعيات تعنى بحقوق القوميات والاديان والمذاهب لا تتدخل بالسياسية.. كما يحصل بدول المتقدمة بالعالم

واقامة محكمة دولية لمحاكمة اركان الفساد المالي والاداري مهنذ 2003.. واستعادة الامال لحساب لاعادة اعمار العراق وخاصة مناطق وسط وجنوب ارض الرافدين.

ليطرح سؤال: راس الافعى.. في (ايران ام في النجف)؟؟

فالتظاهرات المفترض كما اكدنا منذ (10 تشرين).. ان تزحف للنجف حيث بيت اللستاني ومقتدى الصدر.. وللسفارة الايرانية ببغداد.. وتكون الاعتصامات..فما فائدة ان تدخلون الخضراء..(وراس الافعى ما زال سالما)..ففرضا دخلتم الخضراء (وماذا بعد ذلك)؟؟

فمن يحكم بالخضراء (القابعين بالنجف ، مقتدى الصدر اللبناني الاصل.. والسستاني الايراني).. وهم يتحكمون باوراق لعبة القمار السياسي بالعراق (بغطاء ايراني)..

ايران لا قيمة لها بدون السستاني والصدر..

فاخطر ما يهدد (المرجعية الايرانية بالنجف).. (ان تذهب السلطة من التبعية الايرانية) الى (الشيعة العرب المتظاهرين):

فالمرجعية خوفها الحقيقي ليس عودة الحكم للسنة..بل ان يحكم الشيعة العرب انفسهم بانفسهم بعيدا عن وصاية العجم الايرانيين..فالمرجعية العجمية تامرت بنكسة العشرين وقبلت ان يحكم سني حجازي اجنبي كفيصل الاول ولا يحكم شيعي عربي كالشيخ خزعل..

وهنا نضع توضيح بالمقصود بالتبعية الايرانية:

1. الاحزاب الاسلامية التتي هي من وحي مرجعيات اعجمية ولبنانية موالية لايران) كالدعوة والمجلس والتيار الصدري والعصائب والكتائب وبدر ..الخ

2. التبعية الايرانية ديمغرافيا من اصول ايرانية

3. المليشيات الموالية لايران بالحشد وصنمها خامنئي حاكم ايران

4. طبقة من الاثرياء الجدد بالحرام من تجار ومقاولين مرتبطين بايران والمرجعية العجمية بالنجف..

هذا بعض من فيض

ونشير لحقيقة..بان الامام علي.. وتحرير شيعته العرب ..على .. يد المحرر بوش الامريكي المبارك:

فسوف اسال الامام علي (لا ثبت لمن يدعي ان الامام علي يعتبر عام 2003 احتلال وليس تحرير)..ولنفترض الامام علي يعتبره احتلال وليس تحرير:سوف اسال الامام علي:

– اذا ترفض (احتلال امريكا للعراق) ..فلماذا تقبل احتلال عمر بن الخطاب الحجازي لارض العراق ومنعه اي عراقي ان يحكم العراق بعد طرد الفرس؟ – اذا تعتبر التشيع حرية.. فاعلم الشيعة كانوا محرومين من ابسط حقوقهم بزمن المقبور صدام.. وامريكا حررتهم من طغيان 1400 سنة من حكم السنة على رقاب الشيعة عام 2003.. فهل هذا تحرير ام احتلال؟؟بالطبع تحرير..- من سلب العراق وثرواته هم من تم انتخابهم باصابع الملايين البنفسجية..لتصل حفنة سياسية فاسدةا سلامية مدعومة من ايران التي تدعي التشيع ..وتبطش بالاحرار من الشيعة العرب المتظاهرين ضد الفاسدين الاسلاميين..فماذا تقول في ذلك يا الامام علي المبارك؟

فاللهم صلي على امريكا:

فكم اتمنى ان يركب العراقيين سيارات الفورد الامريكية.. بدل العربانة الايرانية سايبا

كم اتمنى ان يدرس العراقيين بالجامعات الامريكية العالمية.. بدل جامعات متخلفة ايرانية ..ومصرية واوربية شرقية..كم اتمنى ان تنتفتح امريكا للعراقيين بلا فيزة..وليس ان يفتح بكل استعمار للعراق برفع الفيزة لايران وللايرانيين لغزو العراق ديمغرافيا

كم اتمنى ان تاتي الشركات الامريكية العالمية لبناء العراق.. بدل الشركات الفاسدة من دول العالم الثالث المتخلف الايرانية والمصرية والاردنية والصينية والتركية..

كم اتمنى ان ارى الامريكان يمشون بشوارع العراق مع شركاتهم وكفاءتهم لينهض العراق..بدل ان نرى الطامعين المتخلفين من ايرانيين ومصريين وصينيين وبنغال .. وامثالهم يملئون العراق تخلفا وضياعا وينافسون العراقيين بفرض عملهم..هذا بعض من فيض..

وننبه: للوضع النفسي (للشارع الشيعي العربي) هو (بالانتقام من عوائل المسؤولين اكثر من المسؤولين):

فابناء وبنات المسؤولين ونساءهم.. يعيشون عيشة مرفهة.. ويلعبون بالمال الحرام.. بسيارات فارهة وجولات وعقارات مهولة بالداخل والخارج..ويضحكون على العراقيين وشيعتهم العرب خاصة..ويعتقد المسؤولين بان اقامتهم وعوائلهم بالخارج ..سوف تؤمن لهم الحماية من انتقام الداخل العراقي..فهم واهمين..فملايين العراقيين بالخارج ..لديهم شعور الداخل بالانتقام من عوائل المسؤولين قبل المسؤولين انفسهم.. وخاصة ان عوائل المسؤولين سجلت ايضا باسماءهم اموال مهولة من ما سرق اباءهم ..

ونسال بخصوص امريكا:

هل امريكا مثلا اعلنت ان العراق جزء من الولايات المتحدة الامريكية واحد فدراليتها؟؟ الجواب كلا..اي لم تفعل كما فعل المحتل للعراق عمر بن الخطاب عندما غزى العراق.. ولم يسمح لاي عراقي ان يحكم العراق بعد اخذه من الاحتلال الفارسي البغيض ليقع تحت الاحتلال الحجازي البغيض ايضا..وامريكا حررتنا كشيعة عرب من طغيان 1400 سنة من حكم السنة على رقاب الشيعة عام 2003.. علما:السني من حقه يقول عام 2003 احتلال..لانه امريكااسقطت حكمه

الكوردي كان متحررا بكوردستان اصلا من قبضة حكم السنة عام 2003

يبقى فقط نحن الشيعة العرب الاحرار..خلصتنا امريكا منطغيان الاقليةالسنية عام 2003

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واخير يتأكد للشيعة العرب..بمنطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم