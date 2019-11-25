اختراق الصفحة الموثقة لجهاز مكافحة الارهاب هل صحى ضمير طالب شغاتي …

فلا بأس ان جاءت جهة ما تنتمي للتحرير وتخرج منها تجرد سراق الخضراء من مناصبهم وتحاكمهم بالتحرير بمحكمة علنية يشاهدها الجميع ويطلع على مجرياتها …!

وتكون مع امريكا وحلفاءها ضد قوى الشر ايران وذيولها …!

فالعراق لا تقوم له قائمة الا بان يكون شعبا وحكوما مع امريكا ولا ضير ان تفتح الابواب لاسرائيل وايصال رسائل اطمئنان لها بان ارض العراق لا تحمل لكم اي عداء فكل ما يريد شعبها العيش بسلام …!

هذا وما نشر من بيان في صفحة جهاز مكافحة الارهاب الموثقة على تويتر يدخل في صميم ما تقدم وما قلنا قبل قليل …!

فلا تنجح ولا تلاقي اي تفاعل من قبل الجماهير المتظاهرة اذا ما تم الاعلان الصريح عن العداء الكامل والمطلق لآيات ايران الدموية وحلفاءها الذي اهلكوا البلد ودمروا كل شيء فيه …!

نعم ربما تكون الصفحة مخترقة ويراد والهدف من ذلك تسقيط اعلامي لجهة داعمة للمتظاهرين يمكن معرفتها من خلال الاطلاع على الذين تم متابعتهم من قبل الذي هكر الصفحة …!

كما ان الصفحة اعادت تغريد احدى تغريدات احمد البشير …!

كل هذا يشير الى ان البيان الذي نشر والحركات التي حصلت بالصفحة لها اهداف تنكشف مع مرور الزمن ..!

واذا كان هناك توجها سواء عند العسكريين او المدنيين بالداخل او الخارج يهدف الى اسقاط النظام وتغيير بوصله الولاء من ايران لامريكا والتوجه لبناء البلد وتطوير الوسط والجنوب فاهلا وسهلا بهم وبعدا وتعسا للحكومة بكل مؤسساتها وهياكلها …!

صفاء علي حميد

٢٠١٩/١١/٢٥