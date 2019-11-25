اربيل وبغداد تتفقان بشأن تسليم النفط

اعلن وزير النفط، ثامر الغضبان، اتفاق اقليم كردستان مع الحكومة الاتحادية، على قيام الاقليم بتسليم 250 الف برميل من النفط يوميا الى شركة تسويق النفط “سومو” ابتداء من عام 2020.

وكان عضو اللجنة المالية احمد حاجي رشيد قد ذكر في وقت سابق، انه “إلى جانب قيام الاقليم بتسليم 250 ألف برميل من النفط يوميا، تطالب بغداد بالموارد الاتحادية مثل الجمارك، والضريبة وعدد الموظفين والنفقات العامة في إقليم كردستان، وقد طالبت بالنفقات النهائية للإقليم، لمعرفة وارداته”.

جدير بالذكر ان وفد اقليم كردستان قد وصل الى العاصمة بغداد، اليوم الاثنين، واجتمع لاكثر من 6 ساعات مع وفد الحكومة الاتحادية، معلنين عن التوصل الى اتفاق.