اعادة فتح معبر حدودي بین العراق وایران

اعلن محافظ ايلام الايرانية قاسم سليماني دشتكي عن اعادة فتح معبر مهران الحدودي غرب ايران امام زوار العتبات الدينية في العراق.

يذكر انه خلال الفترة الماضية لم تتوفر امكانية توجه الزوار من ايران الى العراق بسبب الاحتياطات الامنية في ضوء الظروف القائمة في العراق.

واشار محافظ ايلام لوكالة فارس الى امكانية العبور من حدود مهران، مبيناً ان معبر مهران قد فتح اليوم امام الزوار الايرانيين لزيارة العتبات الدينية في العراق وقد تم توفير الامن من جانب بلادنا والجانب العراقي.

ورغم ذلك فان منظمة الحج والزيارة الايرانية لم تبادر لغاية الان الى منح ترخيص لقوافل الزيارة للتوجه الى العراق براً وان جميع الزيارات تتم جواً في الوقت الحاضر.

جديره ذكره انه تم في وقت سابق اعادة فتح معبر جذابة في محافظة خوزستان (جنوب غرب) امام الزوار الايرانيين الراغبين بالسفر الى العراق.